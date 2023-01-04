Bugüne kadar hiç duymamıştık: Kanserin şaşırtan belirtileri! Gördüğünüz an doktora başvurun...

Kanserin en yaygın belirtileri arasında geçmeyen yorgunluk, iştah kaybı, devamlı öksürük gibi rahatsızlıklar olduğu biliniyor. Ancak kanserin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Her kanser çeşidinin kendine göre farklı belirtileri bulunuyor. Bu belirtilerin fark edilmeyip göz ardı edilmesi kanserin yıkıcı hale gelmesine sebep olabiliyor.

KANSERİN BİLİNMEYEN BELİRTİLERİ

YÜZEN DIŞKI Yüzen dışkı, pankreas kanserinin erken uyarı işareti olabilir. Garip bir bağlantı gibi görünse de, pankreastaki tümörler organın kanallarını tıkayarak yağlı gıdaları parçalayan enzimlerin ve safranın tam olarak salınmasını durdurabilir. Bu iç reaksiyon olmadan, dışkı yağlı hale gelebilir ve yüzebilir. Ancak semptom mutlaka pankreas kanseri değildir, yüzen bir dışkı aynı zamanda kistik fibroz ve çölyak hastalığının bir belirtisi olabilir. NHS'ye göre , hastalığın ana semptomları arasında iştah kaybı, yorgunluk hissi, yüksek ateş ve sarı cilt yer alır.

İŞİTME SESLERİ Rastgele sesler, hatta gerçek sesler duymak, bir akıl sağlığı durumunun belirtisi olabilir. Ama kanser de olabilir. Bilindiği gibi işitsel halüsinasyonlara hem kanserli hem de iyi huylu beyin tümörleri neden olabilir. Bu, tümörün beynin sesi işleyen, dili anlayan ve hafızayı kodlayan kısmı olan temporal lobda yer alması durumunda olabilir. Tümör, kulaktan beyne sinyaller gönderen bir sinire baskı yaparsa halüsinasyonlara da neden olabilir. NHS, gerçek gibi görünen ama gerçek olmayan şeyleri görmenize, duymanıza, koklamanıza, tatmanıza veya hissetmenize neden olan halüsinasyonlar yaşayan herkese tıbbi yardım almasını tavsiye ediyor.

TIRNAK DEĞİŞİMİ Tırnaklarınızın rengine ve şekline dikkat etmek hayatınızı kurtarabilir. Tırnaklarınızın altındaki mavi, kahverengi veya siyah çizgiler cilt kanseri olduğunuzun bir göstergesi olabilir. Tırnaklarınızın şeklindeki bir değişiklik akciğer kanseri olabilir ve soluk tırnaklar karaciğer kanseri ile ilişkilendirilebilir. Berkshire, Bracknell'den bir anne olan Elizabeth Misselbrook, ilk olarak Eylül 2019'da parmağında şüpheli bir kahverengi leke fark etti ve hemen doktora gitti. Bir biyopsi, açık tenli insanlardaki melanom vakalarının yüzde birden azını oluşturan nadir bir cilt kanseri türü olan akral lentiginöz subungual melanomu olduğunu ortaya çıkardı.

BECERİKSİZ OLMAK Bir şeyleri düşürmek, dengenizi kaybetmek ve genellikle biraz beceriksiz olmak, genellikle demans ile ilişkili olmasına rağmen, beyin kanserinin başka bir belirtisidir. Beyninizin omuriliğe bağlandığı beyin sapında bir tümör oluşursa, sadece konumu nedeniyle sakarlaşmanıza ve yürümekte zorluk çekmenize neden olabilir. Bunun nedeni, beyin ile vücudun geri kalanı arasındaki iletişimi kesebilmesidir. 39 beyin kanseri hastası üzerinde yapılan çalışma, birçoğunun yaşlanmanın bir parçası olarak dengesizliklerini görmezden geldiğini gösterdi. Bazıları ayrıca, başka hiçbir semptom göstermeden 'huysuz' veya 'beceriksiz' hissettiklerinden şikayet ederek kendilerine gittiklerinde doktorlarının kendilerini 'aptal' olarak düşüneceğinden endişe ediyorlardı.