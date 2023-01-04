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  4. Bugüne kadar hiç duymamıştık: Kanserin şaşırtan belirtileri! Gördüğünüz an doktora başvurun...

Bugüne kadar hiç duymamıştık: Kanserin şaşırtan belirtileri! Gördüğünüz an doktora başvurun...

04.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserin zararlarını azaltmak ve tedavi sürecinin daha etkili ilerlemesini sağlamak için erken teşhis büyük önem taşıyor. Bilinmeyen kanser belirtilerini fark edip erkenden bu tehlikeli hastalığı erken teşhis ederek hayatınızı kurtarabilirsiniz.

Kanserin en yaygın belirtileri arasında geçmeyen yorgunluk, iştah kaybı, devamlı öksürük gibi rahatsızlıklar olduğu biliniyor. Ancak kanserin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Her kanser çeşidinin kendine göre farklı belirtileri bulunuyor. Bu belirtilerin fark edilmeyip göz ardı edilmesi kanserin yıkıcı hale gelmesine sebep olabiliyor.

KANSERİN BİLİNMEYEN BELİRTİLERİ

YÜZEN DIŞKI

YÜZEN DIŞKI
Yüzen dışkı, pankreas kanserinin erken uyarı işareti olabilir. Garip bir bağlantı gibi görünse de, pankreastaki tümörler organın kanallarını tıkayarak yağlı gıdaları parçalayan enzimlerin ve safranın tam olarak salınmasını durdurabilir. Bu iç reaksiyon olmadan, dışkı yağlı hale gelebilir ve yüzebilir. Ancak semptom mutlaka pankreas kanseri değildir, yüzen bir dışkı aynı zamanda kistik fibroz ve çölyak hastalığının bir belirtisi olabilir. NHS'ye göre , hastalığın ana semptomları arasında iştah kaybı, yorgunluk hissi, yüksek ateş ve sarı cilt yer alır.

İŞİTME SESLERİ

İŞİTME SESLERİ
Rastgele sesler, hatta gerçek sesler duymak, bir akıl sağlığı durumunun belirtisi olabilir. Ama kanser de olabilir. Bilindiği gibi işitsel halüsinasyonlara hem kanserli hem de iyi huylu beyin tümörleri neden olabilir. Bu, tümörün beynin sesi işleyen, dili anlayan ve hafızayı kodlayan kısmı olan temporal lobda yer alması durumunda olabilir. Tümör, kulaktan beyne sinyaller gönderen bir sinire baskı yaparsa halüsinasyonlara da neden olabilir. NHS, gerçek gibi görünen ama gerçek olmayan şeyleri görmenize, duymanıza, koklamanıza, tatmanıza veya hissetmenize neden olan halüsinasyonlar yaşayan herkese tıbbi yardım almasını tavsiye ediyor.

TIRNAK DEĞİŞİMİ

TIRNAK DEĞİŞİMİ
Tırnaklarınızın rengine ve şekline dikkat etmek hayatınızı kurtarabilir. Tırnaklarınızın altındaki mavi, kahverengi veya siyah çizgiler cilt kanseri olduğunuzun bir göstergesi olabilir. Tırnaklarınızın şeklindeki bir değişiklik akciğer kanseri olabilir ve soluk tırnaklar karaciğer kanseri ile ilişkilendirilebilir. Berkshire, Bracknell'den bir anne olan Elizabeth Misselbrook, ilk olarak Eylül 2019'da parmağında şüpheli bir kahverengi leke fark etti ve hemen doktora gitti. Bir biyopsi, açık tenli insanlardaki melanom vakalarının yüzde birden azını oluşturan nadir bir cilt kanseri türü olan akral lentiginöz subungual melanomu olduğunu ortaya çıkardı.

BECERİKSİZ OLMAK

BECERİKSİZ OLMAK
Bir şeyleri düşürmek, dengenizi kaybetmek ve genellikle biraz beceriksiz olmak, genellikle demans ile ilişkili olmasına rağmen, beyin kanserinin başka bir belirtisidir. Beyninizin omuriliğe bağlandığı beyin sapında bir tümör oluşursa, sadece konumu nedeniyle sakarlaşmanıza ve yürümekte zorluk çekmenize neden olabilir. Bunun nedeni, beyin ile vücudun geri kalanı arasındaki iletişimi kesebilmesidir. 39 beyin kanseri hastası üzerinde yapılan çalışma, birçoğunun yaşlanmanın bir parçası olarak dengesizliklerini görmezden geldiğini gösterdi. Bazıları ayrıca, başka hiçbir semptom göstermeden 'huysuz' veya 'beceriksiz' hissettiklerinden şikayet ederek kendilerine gittiklerinde doktorlarının kendilerini 'aptal' olarak düşüneceğinden endişe ediyorlardı.

HOBİLERE KARŞI İLGİ KAYBI

HOBİLERE KARŞI İLGİ KAYBI
İster bir enstrüman çalmak ister bir spor takımının parçası olmak olsun, bir hobiden vazgeçmemizin birçok nedeni vardır. Ancak en sevdiğiniz hobinize olan ilginizin birdenbire kaybolması da beyin kanserinin bir işareti olabilir. Dr Scott'ın araştırmasında, beyin kanseri hastaları aktivitelere daha az ilgi duyduklarını, ayrıca ilişkilerini, işlerini ve hobilerini umursamadıklarını bildirdiler. Tümör, duygularınızı ve kişiliğinizi kontrol eden ön lobda yer aldığında kişilik değişiklikleri meydana gelebilir. Beynin bu kısmı aynı zamanda davranışları da düzenler ve bu bölgede tümörler geliştiğinde, insanların sosyal açıdan uygunsuz sayılabilecek şekillerde davranmasına da neden olabilir. Kanserin uyarı işaretlerine dikkat etmek ve semptomları erken yakalamak her zaman önemlidir.
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