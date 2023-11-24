Bunu yapan hasta olmuyor! Prof. Dr. Canan Karatay 'Süper besin!' diyerek uyardı: "Günde 10 adete kadar yetiyor"

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla da adından söz ettiren ünlü doktor Canan Karatay, günde 10 adet yiyerek hastalıklardan korunabileceğiniz besini açıkladı.

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Yumurta için "süper besin" ifadesini kullanan uzman isim, dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu belirtti.

"Yumurta bozulmamış, serbest tavuk yumurtası olmalı!" diyen uzman isim yumurtanın beyazında ve sarısındaki maddelerin ana maddeler olduğunu ifade etti.

Günde 10 tane yumurta tüketerek zayıflamanın mümkün olduğunu belirten Karatay bilhassa göbek bölgesindeki yağlar için son dece etkili olduğunu vurguladı.

Çinlilerin asırlardan beri bu yöntemi uyguladığını belirten Karatay hamile veya lohusa olan kadınların da günde 10 yumurta tüketebileceklerini ifade etti.