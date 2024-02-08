Bursa’da aile katliamı! 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde annesini, babasını ve kardeşini öldürdü…

7 YAŞINDAKİ OĞLUNUN YANINDA HEPSİNİ ÖLDÜRDÜ

Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.’yi, ardından annesi Zozan Y.’yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y’yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.