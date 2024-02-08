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  4. Bursa’da aile katliamı! 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde annesini, babasını ve kardeşini öldürdü…

Bursa’da aile katliamı! 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde annesini, babasını ve kardeşini öldürdü…

08.02.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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Bursa’da korkunç bir aile katliamı yaşandı. Eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen 30 yaşındaki A.Y. annesini, babasını ve daha sonra da 20’li yaşlardaki kardeşini tüfekle vurarak öldürdü. 7 yaşındaki oğlu ise babasının yaptığı bu katliama şahit oldu. İşte dehşete düşüren olayın detayları…

Bursa’da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, eve gittiğinde ailesiyle tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada cinnet geçiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu. İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren A.Y. (30), 2. Ceviz Sokak’ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu.

7 YAŞINDAKİ OĞLUNUN YANINDA HEPSİNİ ÖLDÜRDÜ

7 YAŞINDAKİ OĞLUNUN YANINDA HEPSİNİ ÖLDÜRDÜ

Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.’yi, ardından annesi Zozan Y.’yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y’yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AİLE YAKINLARI VE AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

AİLE YAKINLARI VE AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. (İHA)

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cinayet Bursa aile
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