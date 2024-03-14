Büyük bir kuzu balığı yakaladığını düşünüp sevindi... Yaklaşınca şaşkına döndü! Bir anda göz göze geldi

Asıl mesleği Almanca öğretmenliği olan ve boş zamanlarını teknesiyle balığa çıkarak değerlendiren Ali Varol, her zaman olduğu gibi balık tutmak amacıyla Boğaz Mevkii Mendirek bölgesinden denize açıldı. 150-200 metre açıldıktan sonra kuzu balığı avlamak için oltasını attı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

