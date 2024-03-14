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  4. Büyük bir kuzu balığı yakaladığını düşünüp sevindi... Yaklaşınca şaşkına döndü! Bir anda göz göze geldi

Büyük bir kuzu balığı yakaladığını düşünüp sevindi... Yaklaşınca şaşkına döndü! Bir anda göz göze geldi

14.03.2024 17:42
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Antalya’da denizden yaklaşık 200 metre açıkta balık avlayan Ali Varol isimli amatör balıkçının oltasına 25 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Köpek balığını görünce şaşkınlık yaşayan Ali Varol, şaşkınlığı atlatıp misinayı çekmeye devam ederken, misinayı koparan balık gözden kayboldu.

Asıl mesleği Almanca öğretmenliği olan ve boş zamanlarını teknesiyle balığa çıkarak değerlendiren Ali Varol, her zaman olduğu gibi balık tutmak amacıyla Boğaz Mevkii Mendirek bölgesinden denize açıldı. 150-200 metre açıldıktan sonra kuzu balığı avlamak için oltasını attı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

KUZU BALIĞI DİYE ÇEKTİ, KÖPEK BALIĞI ÇIKTI

Kısa süre sonra Ali Varol’un oltasına büyük bir balık takıldı.

Misinayı dikkatli bir şekilde çekmeye başlayan Ali Varol, balık yaklaştıkça heyecanlanmaya başladı.

Bu anlar cep telefonu tarafından kaydedilirken, Varol, en az 10 kilo bir kuzu balığı yakaladığını düşünerek sevinç yaşamaya başladı.

KÖPEK BALIĞIYLA GÖZ GÖZE GELDİ

KÖPEK BALIĞIYLA GÖZ GÖZE GELDİ

Balık yaklaştıkça heyecan artarken, kuzu yakaladığını tahmin eden Ali Varol gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Varol, oltanın ucunda 25 kilo olduğu tahmin edilen köpek balığı ile uzun süre göz göz geldi.

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antalya köpek balığı köpekbalığı
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