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  4. Büyük vicdansızlık! Geri dönüşüm kutusuna atılan ördeğe esnaf sahip çıktı: Adı garip

Büyük vicdansızlık! Geri dönüşüm kutusuna atılan ördeğe esnaf sahip çıktı: Adı garip

09.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bergama ilçesinde, atıldığı cam kumbaradan vatandaşlar tarafından kurtarılan ördek yavrusu, hayvansever lokanta işletmecisinin bahçesinde sevgiyle büyüyor. Ördeği sahiplenen Tayfun Savaşgan,"Böyle bir hayvana bu şekilde davranılması bizim de vicdanımızı yaraladı. Esnaf arkadaşlarla beraber adını 'Garip' koyalım dedik. Burada buna bakarak bu garipliğinden kurtarıyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir'in Bergama ilçesinde lokanta işleten Tayfun Savaşgan, cam kumbarasına atılan ve yaralı halde kurtarılan ördek yavrusunu sahiplendi. İstiklal Meydanı'na geri dönüşüm amacıyla konulan kumbaradan ses geldiğini duyan vatandaşlar, camların içinde tavuk civcivi ve ördek yavrusu olduğunu fark etti.

İki yavruyu kurtarmak için harekete geçen vatandaşlar, bir süre çabaladıktan sonra minik hayvanları kurtardı. Esnafın yardımıyla çıkarılan civciv bir süre sonra telef oldu.
Ayağından yaralı ördek yavrusuna ise hayvanların kurtarılmasına da yardım eden lokanta işletmecisi Tayfun Savaşgan sahip çıktı.

AİLENİN YENİ ÜYESİ OLDU

Çocukluğundan itibaren hayvanlara sevgi duyan Savaşgan, yavruyu lokantasının bahçesinde beslediği güvercin ve tavuklarının yanına getirdi. Savaşgan, işinden arta kalan zamanlarda ördek için ayrı bir yuva yaptı.

ADINI GARİP KOYDULAR

ADINI GARİP KOYDULAR
Ördeği "ailenin yeni üyesi" olarak niteleyen Savaşgan, yavruya özenle bakıyor. Savaşgan, AA muhabirine, veterinerde sağlık kontrolünden geçirdiği yavrunun genel durumunun iyi olduğunu, yürümede sorun yaşadığını anlattı. Ördeğe sağlığına kavuşması ve güçlenmesi için vitamin verdiğini kaydeden Savaşgan, "Böyle bir hayvana bu şekilde davranılması bizim de vicdanımızı yaraladı. Esnaf arkadaşlarla beraber adını 'Garip' koyalım dedik. Burada buna bakarak bu garipliğinden kurtarıyoruz." dedi.
Savaşgan, hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Kötü davranmayalım. Eğer bakamayacaksınız getirin burada biz bakalım. Bizim burada kuşlarımız da var, başka hayvanlarımız da var. Garip'imize de açtık yuvamızı. Ona da en iyi şekilde bakacağız inşallah." diye konuştu. Lokanta müşterilerden Yunus Emre Akın ise diğer hayvanlara bakmak için gittiğinde ördek yavrusunu fark ettiğini söyleyerek, "Bu ördeği kutudan çıkardıklarını öğrendim. Hayatta olması beni mutlu etti. Bunun için Tayfun ustamıza teşekkür ederim. Hiçbir hayvanın eziyet görmesini istemem. Bu konuda insanları bilgilendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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