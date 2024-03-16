Çalışanına 'keltoş' diyen seyirciye sert tepki gösterdi! İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

Yerel seçim çalışmaları hem sahada hem sosyal medyada hem de ekranlarda devam ediyor. Yoğun tempoyla hazırlıklarına devam eden CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu son olarak Gain'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programında Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu.
Format gereği sert soruların yer aldığı programda İmamoğlu ile 2013'te İSPARK'tan atıldığı iddia edilen bir seyirci arasında gergin dakikalar yaşandı. Kavak'taki balıkçıyla ilgili soru soran seyirci İBB çalışanlarından birinden 'keltoş' diye bahsetti.
İmamoğlu bu sözlerden sonra sinirlenerek şu ifadeleri kullandı;
"Ama bak saygısızlık yapıyorsun. Keltoş meltoş, öyle bir tarif olmaz. Kabalık yapıyorsun sen. Burada olmayan insanlarla ilgili bir sürü ithamda ve iddiada bulundunuz. Seni kınıyorum bir insana ‘keltoş’ dediğin için. Seninle ilgili bir sürü insan hakkında yaptığın laflardan dolayı bir sürü kötü söz geçer, onlara da karşı dururum.”
Seyirci bu sözlere 'konumuz bu değil' karşılığını verince İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti;
Öyle kabadayı laflar etme bana. Keltoş, meltoş… Birincisi, senin o söylediğin konuda benim hala suç duyurularım devam ediyor. Ben o konuda mağdurum. 25 senedir o balıkçının müşterisiyim.