Çalışanına 'keltoş' diyen seyirciye sert tepki gösterdi! İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

"Ama bak saygısızlık yapıyorsun. Keltoş meltoş, öyle bir tarif olmaz. Kabalık yapıyorsun sen. Burada olmayan insanlarla ilgili bir sürü ithamda ve iddiada bulundunuz. Seni kınıyorum bir insana ‘keltoş’ dediğin için. Seninle ilgili bir sürü insan hakkında yaptığın laflardan dolayı bir sürü kötü söz geçer, onlara da karşı dururum.”