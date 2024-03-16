HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çalışanına 'keltoş' diyen seyirciye sert tepki gösterdi! İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

Çalışanına 'keltoş' diyen seyirciye sert tepki gösterdi! İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.03.2024 10:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı bir programdaki seyirci arasında gergin dakikalar yaşandı. Seyirci bir İBB çalışanı için 'keltoş' ifadesini kullanınca İmamoğlu sinirlenerek, "Öyle kabadayı laflar etme bana." dedi. İşte detaylar...

Yerel seçim çalışmaları hem sahada hem sosyal medyada hem de ekranlarda devam ediyor. Yoğun tempoyla hazırlıklarına devam eden CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu son olarak Gain'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programında Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu.

Manşet yönlendirme

'KELTOŞ' GERGİNLİĞİ

Format gereği sert soruların yer aldığı programda İmamoğlu ile 2013'te İSPARK'tan atıldığı iddia edilen bir seyirci arasında gergin dakikalar yaşandı. Kavak'taki balıkçıyla ilgili soru soran seyirci İBB çalışanlarından birinden 'keltoş' diye bahsetti.

İmamoğlu bu sözlerden sonra sinirlenerek şu ifadeleri kullandı;

"Ama bak saygısızlık yapıyorsun. Keltoş meltoş, öyle bir tarif olmaz. Kabalık yapıyorsun sen. Burada olmayan insanlarla ilgili bir sürü ithamda ve iddiada bulundunuz. Seni kınıyorum bir insana ‘keltoş’ dediğin için. Seninle ilgili bir sürü insan hakkında yaptığın laflardan dolayı bir sürü kötü söz geçer, onlara da karşı dururum.”

"ÖYLE KABADAYI LAFLAR ETME"

"ÖYLE KABADAYI LAFLAR ETME"

Seyirci bu sözlere 'konumuz bu değil' karşılığını verince İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Öyle kabadayı laflar etme bana. Keltoş, meltoş… Birincisi, senin o söylediğin konuda benim hala suç duyurularım devam ediyor. Ben o konuda mağdurum. 25 senedir o balıkçının müşterisiyim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu tartışma
En Çok Okunan Haberler
Turgut Altınok mal varlığını açıklayınca hepsi aynı yorumu yaptı: ‘Beylik kuracak kadar…’

Turgut Altınok mal varlığını açıklayınca hepsi aynı yorumu yaptı: ‘Beylik kuracak kadar…’

8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Aradığı aşkı buldu

8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Aradığı aşkı buldu

Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.