Yer: Çanakkale/Çan... Heyecanlandıran keşif: 25 bin bulguya erişildi! Arasında 86 bin yıllık insan iskeleti de var!

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki İnkaya Mağarası'nda 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof. Dr. Özer'in bilimsel koordinatörlüğünde uluslararası bir ekiple başlatılan kazı çalışmalarında 25 binden fazla bulguya erişildi.
Bulgular Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu.
2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle gerçekleştirilen İnkaya Mağarası kazılarının bu yılki arazi çalışmaları 15 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.
Bu yılki kazı çalışmalarında Orta Paleolitik Dönem'de bölgede yaşamış fosil insanların çakmaktaşı ham madde ve sıcak su kaynakları nedeniyle uzun süreli ve yoğun bir şekilde bölgede ikamet ettikleri anlaşıldı.
Kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.
Çan'ın Bahadırlı köyü sınırları içerisinde 8 yıldır devam eden İnkaya Mağarası kazı çalışmalarında birçok nesne keşfedildi.