Yer: Çanakkale/Çan... Heyecanlandıran keşif: 25 bin bulguya erişildi! Arasında 86 bin yıllık insan iskeleti de var!

2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle gerçekleştirilen İnkaya Mağarası kazılarının bu yılki arazi çalışmaları 15 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.