"Çekirdek paketinin içinden yılan kafası çıktı" bile var! 2023'ün en ilginç şikayetlerini duyan inanamıyor... "Keke muska mı yaptınız?"

Bir platform, 2023'ün ilk yarısında kendilerine iletilen şikayetleri derleyip hazırladığı raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, yılın ilk yarısında platforma gelen en ilginç şikayetler şöyle sıralandı:
"Sevgili internet sağlayıcım, öncelikle aylardır yalvarmalarımın meyvesi olarak internet hızımızı 2 MB'den 4 MB'e çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Evet, ben 40 MB parası ödüyor olabilirim ama aramızda bir 0'ın nasıl bir lafı olabilir? Yıllardır bana ödettiğin haksız faturalar bir yana duygularımızın karşılıklı olması benim için çok değerli. 40 adım ötemdeki fiberi apartmana sokamıyor olman inan bana sana olan hislerimi etkilemiyor. Uzaktan bir ilişki yürütüyoruz sonuçta! Mesafeli ilişkilerde bu tür şeyler olağan. Ferhat'ın dağları delmesini örnek gösterip aramıza nifak tohumları ekmeye çalışsalar da ben yine de seni seviyorum. Evet, upload hızım KB seviyelerinde sürünüyor. Evden çalıştığım günlerde bir sorguyu çalıştırmam saatlerimi alıyor olabilir, Ama varsın olsun sevgi biraz da emek biraz da kahır çekmek değil mi?”
"Bilinen bir zincir mağazadan tuzlu çekirdek aldım. İçinden yılan kafası çıktı ve yedik afiyetle birazını. Yazıklar olsun. Şikayet edeceğim gerekli resim video ve fatura elimde mevcut. Bu nasıl bir sorumsuzluk, insan sağlığı ile oynamadır? Yazıklar olsun."
"1 adet fön makinesi sipariş verdim ve gelen kargoyu ben olmadığım için arkadaş teslim aldı ve gelen kargodan fön makinesi yerine kalas odun çıktı. Kapalı streçle kapalı olan ürün kusurlu çıktı. Bu durumdan dolayı çok şikayetçiyim. İnşallah hallolur."
"Hamam böcekleri ölsün ve benim rüyama girmesin lütfen. Çok şikayetçiyim bu durumdan ama elimden bir şey gelmiyor. Kim bu hamam böcekleri ve dev saman balyalarını hazırlayıp rüyama gönderiyorsa Allah onun belasını versin. Hamam böcekleri ve saman balyaları!!!! "Yeter artık!"
"Ben simitten şikayetçiyim. Kendisi çok pahalı canım O kadar söyledim… 'Bak sen garibanın göz bebeğisin. Sen zalimin olduğu topraklarda mazluma sahip çıkan bir babayiğitsin bu yaptığın delikanlılığa sığmaz' dedim. Sonunda o da garibana sırt çevirdi, zalimin cebini doldurur oldu."