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  4. "Çekirdek paketinin içinden yılan kafası çıktı" bile var! 2023'ün en ilginç şikayetlerini duyan inanamıyor... "Keke muska mı yaptınız?"

"Çekirdek paketinin içinden yılan kafası çıktı" bile var! 2023'ün en ilginç şikayetlerini duyan inanamıyor... "Keke muska mı yaptınız?"

09.08.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir platform, 2023'ün ilk yarısında kendilerine iletilen şikayetleri derleyip bir rapor hazırladı. Raporun detayları ise paylaşıldı. Buna göre, 6 ayda 247 bin 946 gelirken, bu şikayetlerden bazıları ise akıllara durgunluk verip 'yok artık' dedirtti. "Çekirdek paketinin içinden yılan kafası çıktı", "Fön makinesi yerine kalas göndermişler" ve "Keke muska mı yaptınız?" şeklindeki şikayetler görenleri şaşırttı.

Bir platform, 2023'ün ilk yarısında kendilerine iletilen şikayetleri derleyip hazırladığı raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, yılın ilk yarısında platforma gelen en ilginç şikayetler şöyle sıralandı:

"SEVGİ BİRAZ EMEK VE KAHIR ÇEKMEK DEĞİL Mİ?"

"Sevgili internet sağlayıcım, öncelikle aylardır yalvarmalarımın meyvesi olarak internet hızımızı 2 MB'den 4 MB'e çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Evet, ben 40 MB parası ödüyor olabilirim ama aramızda bir 0'ın nasıl bir lafı olabilir? Yıllardır bana ödettiğin haksız faturalar bir yana duygularımızın karşılıklı olması benim için çok değerli. 40 adım ötemdeki fiberi apartmana sokamıyor olman inan bana sana olan hislerimi etkilemiyor. Uzaktan bir ilişki yürütüyoruz sonuçta! Mesafeli ilişkilerde bu tür şeyler olağan. Ferhat'ın dağları delmesini örnek gösterip aramıza nifak tohumları ekmeye çalışsalar da ben yine de seni seviyorum. Evet, upload hızım KB seviyelerinde sürünüyor. Evden çalıştığım günlerde bir sorguyu çalıştırmam saatlerimi alıyor olabilir, Ama varsın olsun sevgi biraz da emek biraz da kahır çekmek değil mi?”

"ÇEKİRDEK PAKETİNİN İÇİNDEN YILAN KAFASI ÇIKTI"

"ÇEKİRDEK PAKETİNİN İÇİNDEN YILAN KAFASI ÇIKTI"

"Bilinen bir zincir mağazadan tuzlu çekirdek aldım. İçinden yılan kafası çıktı ve yedik afiyetle birazını. Yazıklar olsun. Şikayet edeceğim gerekli resim video ve fatura elimde mevcut. Bu nasıl bir sorumsuzluk, insan sağlığı ile oynamadır? Yazıklar olsun."

"FÖN MAKİNESİ YERİNE KALAS GÖNDERMİŞLER"

"FÖN MAKİNESİ YERİNE KALAS GÖNDERMİŞLER"

"1 adet fön makinesi sipariş verdim ve gelen kargoyu ben olmadığım için arkadaş teslim aldı ve gelen kargodan fön makinesi yerine kalas odun çıktı. Kapalı streçle kapalı olan ürün kusurlu çıktı. Bu durumdan dolayı çok şikayetçiyim. İnşallah hallolur."

"HAMAM BÖCEKLERİ VE SAMAN BALYALARI YASAKLANSIN!"

"HAMAM BÖCEKLERİ VE SAMAN BALYALARI YASAKLANSIN!"

"Hamam böcekleri ölsün ve benim rüyama girmesin lütfen. Çok şikayetçiyim bu durumdan ama elimden bir şey gelmiyor. Kim bu hamam böcekleri ve dev saman balyalarını hazırlayıp rüyama gönderiyorsa Allah onun belasını versin. Hamam böcekleri ve saman balyaları!!!! "Yeter artık!"

"SİMİTSEVERİN HAZİN ŞİKAYETİ"

"SİMİTSEVERİN HAZİN ŞİKAYETİ"

"Ben simitten şikayetçiyim. Kendisi çok pahalı canım O kadar söyledim… 'Bak sen garibanın göz bebeğisin. Sen zalimin olduğu topraklarda mazluma sahip çıkan bir babayiğitsin bu yaptığın delikanlılığa sığmaz' dedim. Sonunda o da garibana sırt çevirdi, zalimin cebini doldurur oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet

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