Cezaevinden yeni poz! Türkiye'nin kanını donduran Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümlerinde baş şüpheli olarak tanındı. Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır