Cezaevinden yeni poz! Türkiye'nin kanını donduran Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümlerinde baş şüpheli olarak tanındı. Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu.
Türkiye'nin kanını donduran olayın ardından Esen'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anları gösteren görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.
Uygun hakkında “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ceza istenirken “Hakaret ve basit yaralama” suçlarından "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmişti.
Ayrıca Uygun'un annesi de ifadesine kısa süre kala ormanlık bir arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu.
Öte yandan Esra Hankulu 5 Ağustos 2021'de evinde ölü bulunmuş, arkadaşlarının yanı sıra Ümitcan Uygun'un da geceyi Hankulu ile geçirdiği ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.