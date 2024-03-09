CHP'de İzmir gerginliği! Tugay, Tunç Soyer'i hedef aldı: Dünden beri içim acıyor

'BANA GÜVENMENİZİ İSTİYORUM'

Çok çalıştığını ve bu nedenle aday gösterildiğini anlatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm yurttaşlarımızın hakkını gözüm gibi koruyacağım. Kimseye hakkınızı yedirmeden çalışacağım. Aylardır İzmir'in sorunlarını, bu sorunların çözümü için yapılacakları çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok değerli birikimlere sahip güçlü ve büyük bir kurum. Sadece biraz mali disipline ihtiyaç var. Halkın sesine kulak vermek, insanların problemlerini duymak, yerine getirmek lazım. Böyle bir belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Şehri sevmek, insanı sevmek, edepli olmak yeter. Hayatım boyunca bin tane zorluğun altından nasıl kalktıysam bunun da altından kalkarım. O nedenle bana güvenmenizi istiyorum" diye konuştu.