CHP lideri Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu! "Şaşırmadım" diyerek açıkladı: Gözündeki ateşi farklı gördüm!

Türkiye İşçi Partisi (TİP),eski milli milli futbolcu Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak desteklemekten vazgeçti. Alınan kararın duyurulduğu açıklamada ‘kirli pazarlık' ifadeleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken; Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmediğini duyurdu.
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Yaşananlar, seçime kısa bir süre kala kentte tüm dengeleri değiştirdi. TİP'e yönelen muhalif seçmenin yeniden CHP'ye oy verebileceği konuşulurken, Lütfü Savaş'ın oy potansiyelinin arttığı iddia edildi. Öyle ki yaşananların ardında Savaş'ın parmağı olabileceği bile konuşulurken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Seçime günler kala gözlerin çevrildiği Hatay'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a önemli açıklamalarda bulundu.
Pazarlık ve montaj iddiaları sonrası ilk kez konuşan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Ben olanlara şaşırmadım. Çünkü 6 Şubat akşamı 100 protesto varsa 99’u hükümetteyken, tamamen Lütfü Savaş’ın protesto edildiği gibi bir görüntü yaymaya çalıştı.
O gün (6 Şubat’ın yıldönümünde Hatay’daki anmayı kastediyor) meydanda Gökhan Zan’ın belli grupları organize ve koordine edip Savaş’a bir protesto olarak yansıtırken, gözündeki ateşi farklı gördüm.
Başka bir hırs vardı. CHP’ye geldi. İyi Parti’ye gitti. İyi Parti’den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi.