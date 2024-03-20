CHP lideri Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu! "Şaşırmadım" diyerek açıkladı: Gözündeki ateşi farklı gördüm!

Türkiye İşçi Partisi (TİP),eski milli milli futbolcu Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak desteklemekten vazgeçti. Alınan kararın duyurulduğu açıklamada ‘kirli pazarlık' ifadeleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken; Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

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