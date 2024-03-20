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  4. CHP lideri Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu! "Şaşırmadım" diyerek açıkladı: Gözündeki ateşi farklı gördüm!

CHP lideri Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu! "Şaşırmadım" diyerek açıkladı: Gözündeki ateşi farklı gördüm!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.03.2024 06:42
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Seçime günler kala TİP, Gökhan Zan'ın adaylığından desteğini çekerken gözler bir yandan da CHP'ye çevrildi. Daha önce TİP'in Hatay'da CHP'ye kaybettirecek bir potansiyeli olduğunu söyleyen CHP lideri Özgür Özel, yaşanan pazarlık ve montaj iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. CHP lideri "Gökhan Zan'ın gözündeki ateşi farklı gördüm. Başka bir hırs vardı. Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP),eski milli milli futbolcu Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak desteklemekten vazgeçti. Alınan kararın duyurulduğu açıklamada ‘kirli pazarlık' ifadeleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken; Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

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Yerel Seçim 2024

Yaşananlar, seçime kısa bir süre kala kentte tüm dengeleri değiştirdi. TİP'e yönelen muhalif seçmenin yeniden CHP'ye oy verebileceği konuşulurken, Lütfü Savaş'ın oy potansiyelinin arttığı iddia edildi. Öyle ki yaşananların ardında Savaş'ın parmağı olabileceği bile konuşulurken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP LİDERİ ÖZEL İLK KEZ KONUŞTU

CHP LİDERİ ÖZEL İLK KEZ KONUŞTU

Seçime günler kala gözlerin çevrildiği Hatay'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a önemli açıklamalarda bulundu.

Pazarlık ve montaj iddiaları sonrası ilk kez konuşan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"BEN OLANLARA ŞAŞIRMADIM"

"BEN OLANLARA ŞAŞIRMADIM"

"Ben olanlara şaşırmadım. Çünkü 6 Şubat akşamı 100 protesto varsa 99’u hükümetteyken, tamamen Lütfü Savaş’ın protesto edildiği gibi bir görüntü yaymaya çalıştı.

"GÖZÜNDEKİ ATEŞİ FARKLI GÖRDÜM"

"GÖZÜNDEKİ ATEŞİ FARKLI GÖRDÜM"

O gün (6 Şubat’ın yıldönümünde Hatay’daki anmayı kastediyor) meydanda Gökhan Zan’ın belli grupları organize ve koordine edip Savaş’a bir protesto olarak yansıtırken, gözündeki ateşi farklı gördüm.

"BAŞKA BİR HIRS VARDI"

"BAŞKA BİR HIRS VARDI"

Başka bir hırs vardı. CHP’ye geldi. İyi Parti’ye gitti. İyi Parti’den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi.

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Hatay Özgür Özel CHP gökhan zan Seçim 2024
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