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    4. Çiğnedikçe iğne ipliğe döndürüyor! Vücuda girdiği andan itibaren yağ yakıyor

    Çiğnedikçe iğne ipliğe döndürüyor! Vücuda girdiği andan itibaren yağ yakıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.02.2024 07:26 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı yaşam ve fazla kilolardan kurtulma konusunda sayısız yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden biri olan sandaloz sakızına dair deyim yerindeyse kullananlar 'iğne ipliğe döndüğünü' söylüyorlar. Ülkemizde pek fazla bilinmeyen sandaloz sakızı, Kuzey Afrika'da Sandaraca ağacından elde ediliyor. Bu sakız kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda sağlığınızı iyileştirmeye de destek olur.

    Günümüzde birçok kişi ideal kiloya ulaşmak için etkili yöntemler arıyor. Siz de hızlıca kilo verip fit bir görünüme kavuşmak isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Çiğnedikçe yağları su gibi yakarak ayda ortalama 5 kilo vermenizi sağlayan bu sakızın faydalarını duyan çok şaşırıyor. Sandaloz sakızının kilo vermede etkisini ve sağlığa faydalarını haberimizde derledik.

    ÇİĞNEDİKÇE YAĞLARI SU GİBİ YAKIYOR

    İshal kesici, yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı ya da tütsü olarak kullanılan sandaloz sakızının vücuda girdiği andan itibaren yağ yakmaya başladığına inanılır. İştah kesici etkisi sayesinde yemek yeme isteğini durdurduğu iddia edilir.

    Eğer kilo problemi yaşıyorsanız, doktorunuza danıştıktan sonra siz de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Uygulama yöntemi ise şu şekildedir:

    Çok fazla büyük olmamak şartı ile (fındık ya da nohut boyutu idealdir) sandaloz sakızını ezerek toz haline getirin. Bu işlemi çok sıcak bir ortamda yapmamalısınız çünkü sakız, sıcak ortamda hızlı bir şekilde eriyecek ve ezilmesi zorlaşacaktır.

    Ezdiğiniz sakızı her sabah aç karnına kısa süre çiğneyip yutun. Üzerine bir su bardağı ılık suyun içine ilave edilmiş 1 yemek kaşığı sirkeli suyu için. Yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. Dipnot: Sandaloz sakızını günde 2 defa kullanabilirsiniz. Mide problemleri olanlar, hamileler ve emzirenler bu kürden uzak durmalıdır.

    İşte diğer faydaları;

    • Kas ve baş ağrısı ağrılarını ilaçsız dindir.
    • Kan basıncını dengeler. Bu sayde yüksek tansiyonu düşürür. 
    • Bağırsakları temizleyerek kabızlık sorununu ortadan kaldırır. 
    • Mide yanması ve şişkinliğe son verir. 
    • Ağızda oluşan tükürük sayesinde diş sağlığınız korunur.
    • Çürük ve iltihapları önleyerek ağızdaki kötü kokuyu bitirir.
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