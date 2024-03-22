Cilt sorunlarına doğal çözüm: Egzama ve kepeğin dermanı! Kilosu 450 TL... Gramı gramına ölçülerek yapılıyor

DEFNE YAĞINI KOZMETİK VE İLAÇ SANAYİNDE KULLANANLAR VAR

Defne yağının meşakkatli ve ince işçilik isteyen bir iş olduğunu belirten Sağır, "Bu yağ bir çok yerde kullanılır; Kozmetik saniyede, ilaç sanayide kullanan var. Bölgemizde ise biz bunu sabun olarak yapıyoruz. Meşakkatli ve incelik isteyen bir iş, çok dikkat etmek gerekiyor, gramı gramına ölçülerinin tutması lazım.