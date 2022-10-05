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Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

05.10.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Testosteron, vücutta bir dizi hayati rol oynayan erkeğin seks hormonudur. Bu işlevler arasında libido, yağ dağılımı, kas kütlesi ve spermin düzenlenmesi yer alır. Geliştirilmiş testosteron seviyelerine giden yolu beslenme ile düzeltebilirsiniz. Testosteron seviyenizi artırmanıza yardımcı olacak en iyi yiyecekler sayesinde cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Bir erkek yaşlandıkça testosteron doğal olarak azalır. Erkeklik hormonu kasları inşa eder ve kemiği güçlendirir, ayrıca saç büyümesine, ruh haline ve bilişsel işleve katkıda bulunur.

TESTOSTERON SEVİYELERİNİ HIZLA DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalar, unlu mamuller, cips ve hızlı yiyecekler gibi ultra işlenmiş yiyecekleri tüketen erkeklerin testosteron seviyelerinde daha hızlı bir düşüş göreceğini bulmuştur.

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Aynı şekilde, sağlıklı bir diyet yapanlar, testosteron seviyelerinde bir artış görebilir ve uzmanlar, testosteron için belirli besinleri içeren gıdalar açısından zengin bir diyet modelinin benimsenmesini önermektedir. Bu besinlerin çinko, magnezyum ve D vitamini açısından zengin olduğu söylenmektedir.

YÜKSEK TESTOSTERON İÇİN NE YEMELİ?

AVOKADO

AVOKADO
Avokado, yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra testosteron seviyelerine fayda sağlayan magnezyum açısından zengindir. Avokado ayrıca, vücuttaki testosteron metabolizmasını etkileyen ve testosteron bozulmasına karşı koruyan bor olarak bilinen bir mineral içerir. Avokado ayrıca zengin yağ asitleri ve çinko içerir. Bunların tümü testosteronu olumlu etkiler.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler açısından zengin bir diyet, düşen testosteron seviyelerine yardımcı olabilir. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu sebzeleri tüketen erkeklerin magnezyum seviyelerinde de yüksek bir artış vardı ve bu da başlangıçta testosteron artışına neden oldu.

YAĞLI BALIKLAR

YAĞLI BALIKLAR
Yağlı balıklar, testislerdeki testosteron üreten hücrelerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan, özellikle EPA olmak üzere omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Önceki çalışmalar, omega-3'ün başlangıç ​​seviyeleri erkeklerde toplam testosteron seviyelerini artırdığını bulmuştur.

YUMURTA

YUMURTA
İnsanlara çoğu sağlıklı diyette genellikle yumurta yemeleri tavsiye edilir. Hepsi testosteron üretimine yardımcı olan yüksek protein, kolesterol, D vitamini ve omega-3 kaynaklarıdır. Günde kaç yumurta yiyebileceğiniz konusunda bir sınır yoktur, ancak çoğu insan için günde bir ila iki yumurta iyi bir ölçüttür.
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