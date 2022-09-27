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Cinsel ilişkiye gerek yok! Hiç beklemediğiniz anda kazara orgazm olabilirsiniz

27.09.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkide birçok sorun bulunuyor. Orgazm olamamak bu sorunlar arasında yer alıyor. Orgazm için illa etkili bir cinsel ilişkiye girmenin gerekildiği düşünülse de bu konu büyük yanılgılar arasında yer alıyor. Seks veya mastürbasyon yapmadan da bilinçsiz bir şekilde orgazm olunabiliyor.

Kadınların ve erkeklerin cinsel ilişkiden beklentileri, arzuları farklılık gösterebiliyor. Erkekler daha kolay orgazm olurken bu durum kadınlarda zorlaşabiliyor. Kadınların %10'u hayatları boyunca hiç orgazm olmuyor. Cinsel ilişkilerde bile orgazm olmanın zorluğu olduğu bilinse de bazı durumlarda kazara orgazm yaşanabiliyor. Kazara orgazm temel hareketlerde bile orgazm olmaya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu durum kontrolün dışında ve cinsellikten tamamen uzak ortamlarda meydana gelebiliyor.

KAZARA ORGAZM OLMANIN NEDENLERİ

HAPŞIRMAK

HAPŞIRMAK
İnanması güç ama bazı kadınlar hapşırdıkları esnada orgazm olabiliyorlar. Oldukça şaşırtıcı değil mi? Ancak orgazm ve hapşırık arasındaki bu ilişki, otonom sinir sistemindeki tuhaf bir bağlantıdan kaynaklanıyor. Bu sistem kalp atış hızı, sindirim ve göz bebeğinin büyümesi gibi istemsiz yapılan hareketlerin kontrolünü sağlıyor.

EROJEN BÖLGELERİN UYARILMASI

EROJEN BÖLGELERİN UYARILMASI
Erojen bölgeler , kulaklar ve orta bölüm gibi vücut kısımları da dahil olmak üzere cinsel organların çok ötesine uzanır. Ve bu alanlardan herhangi birinin uyarılması, açıkça cinsel bir şekilde olsun ya da olmasın, seks dışında bir orgazmı tetikleyebilir. Dr. O'Reilly, bazı insanlar sırtlarının küçük bir kısmının gıdıklanması, yalanması veya masaj yapılması nedeniyle orgazm olduğunu bildirirken, diğerleri göbek deliğinin uyarılmasından da aynı şeyi not ediyor, diyor. "Göbek deliğinin kasık tepesine yakın konumlandırılması ve bölgedeki sinir uçlarının yoğunluğu bu hassas girintiyi ortak bir erojen bölge haline getiriyor" diyor ve ekliyor: "Bazı insanlar klitorislerinde göbek deliği aracılığıyla duyumlar yaşadıklarını söylüyorlar. bu, onu pelvik bölge aracılığıyla omurgaya bağlayan bir sinir yoluna atfedilebilir."

MASAJ

MASAJ
Kadınlar kendilerine masaj yapıldığı esnada orgazma ulaşabiliyorlar. Masaj sırasında kadınların çoğu, masaj terapisti vücudun arka bölümüne veya alt kısmına masaj yaparken orgazm oluyor. Bazı kadınlar ise ayak masajı, hatta pedikür yapılırken bile orgazm olabiliyorlar. Eğer kadınlar pedikür sırasında titreşimli bir sandalyede oturuyorlarsa bu, orgazm olasılığını artırıyor.

DAR KIYAFETLER

DAR KIYAFETLER
Dr. O'Reilly, "Size zevk verecek şekilde bir yüzeye sürtünürseniz, orgazma yol açabilir" diyor. "Aslında orgazma ulaşmak için tercih ettiğiniz yönteme bağlı, ama eminim bunu sadece kotlarının dikişlerine sürterek yapabilen insanlar vardır." Ayrıca yoga veya pilates sırasında orgazm olanların raporlarını duydu. Dar pantolon ve pelvik taban egzersizi kombinasyonunun bu etkiyi yaratabileceğini belirtiyor.

MOTOR VEYA BİSİKLET SÜRMEK

MOTOR VEYA BİSİKLET SÜRMEK
Bazı kadınlar motosiklet üzerindeyken de orgazm olabiliyorlar. Bu durum pek de şaşırtıcı değil aslında. Motosikletlerin güçlü motor titreşimleri sayesinde bazı kadınlar orgazm olduklarını söylüyorlar.
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