Cinsel isteği azaltır, orgazmı zorlaştırır, cinsel sorunları tetikler... Seks hayatınızı fark etmeden mahvediyorsunuz! Hem de çok basit bir nedenden ötürü

Araştırmalar, D vitamininin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel sorunlarla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. D vitamini eksikliği yaşıyorsanız, takviye almak cinsel isteğinizi ve libidonuzu artırabilir. Yeterince D vitamini almıyorsanız, cinsel yaşamınız bundan zarar görebilir.

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, cildiniz tarafından güneş ışığına tepki olarak doğal olarak üretilir. Belli başlı bazı besinlerde de bulunabilir. Vitaminin faydaları arasında güçlü bir iskelet, bağışıklık sağlığı, diyabet riskinin azalması ve hatta daha iyi bir cinsel dürtü yer alıyor.

CİNSEL İSTEĞİN AZALMASINA NEDEN OLUYOR

Ancak D vitamini eksikliği yaşıyorsanız, erektil disfonksiyon (ED), cinsel istek azalması ve orgazm işlevi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Kadınlarda, D vitamini eksikliği, yatak odasındaki mutluluğu etkileyebilecek metabolik sendrom için daha fazla risk altında olmanıza neden olur.

Erkeklerde ise, D vitamini eksikliği olanların, cinsel yaşamlarını etkileyen düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığını artırır.

Seks uzmanları, takviyeyi diyetinize eklemenin cinsel isteğinizi ve genel memnuniyetinizi artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bir çalışma, D vitamini almanın cinsel isteği artırdığını, orgazmı ve cinsel tatmini iyileştirdiğini ve ruh hallerini de iyileştirdiğini buldu. Ek olarak, D vitamini aldıktan sonra erkekler testosteron seviyelerinin yükseldiği ve ereksiyonları daha iyi olduğu ortaya çıktı.