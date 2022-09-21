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Cinsel isteği azaltır, orgazmı zorlaştırır, cinsel sorunları tetikler... Seks hayatınızı fark etmeden mahvediyorsunuz! Hem de çok basit bir nedenden ötürü

21.09.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insan için cinsel hayatları her şeyde daha önemli gibidir. Cinsellik ve cinsel hayatla ilgili konuşmak bir tabu gibi göründüğü için en basit sorunlar bile zaman içerisinde büyüyerek içinden çıkılmaz hale gelir. Örneğin son araştırmalar, önlenebilir çok basit bir nedenden ötürü cinsel hayatın çıkmaza sürüklendiğini öne sürdü. Kadın, erkek fark etmeden etkili olan bu olumsuz durumu basit bir kan testiyle çözebilirsiniz.

Araştırmalar, D vitamininin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel sorunlarla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. D vitamini eksikliği yaşıyorsanız, takviye almak cinsel isteğinizi ve libidonuzu artırabilir. Yeterince D vitamini almıyorsanız, cinsel yaşamınız bundan zarar görebilir.

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Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, cildiniz tarafından güneş ışığına tepki olarak doğal olarak üretilir. Belli başlı bazı besinlerde de bulunabilir. Vitaminin faydaları arasında güçlü bir iskelet, bağışıklık sağlığı, diyabet riskinin azalması ve hatta daha iyi bir cinsel dürtü yer alıyor.

CİNSEL İSTEĞİN AZALMASINA NEDEN OLUYOR

Ancak D vitamini eksikliği yaşıyorsanız, erektil disfonksiyon (ED), cinsel istek azalması ve orgazm işlevi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Kadınlarda, D vitamini eksikliği, yatak odasındaki mutluluğu etkileyebilecek metabolik sendrom için daha fazla risk altında olmanıza neden olur.

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Erkeklerde ise, D vitamini eksikliği olanların, cinsel yaşamlarını etkileyen düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığını artırır.

Seks uzmanları, takviyeyi diyetinize eklemenin cinsel isteğinizi ve genel memnuniyetinizi artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

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Bir çalışma, D vitamini almanın cinsel isteği artırdığını, orgazmı ve cinsel tatmini iyileştirdiğini ve ruh hallerini de iyileştirdiğini buldu. Ek olarak, D vitamini aldıktan sonra erkekler testosteron seviyelerinin yükseldiği ve ereksiyonları daha iyi olduğu ortaya çıktı.

D VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri

Balık yağı

Balık yağı

Portakal suyu

Portakal suyu

Mantar

Mantar

Yumurta sarısı

Yumurta sarısı
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