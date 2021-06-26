Çizer ve ressam Şafak Tavkul kimdir ve neden öldü? Şafak Tavul'un hastalığı neydi?

Ressam ve çizer Şafak Tavkul hayata gözlerini yumdu. Bunun ardından Tavkul'un hayatı ve neden öldüğü merak konusu oldu. Vatandaşlar "Çizer ve ressam Şafak Tavkul kimdir ve neden öldü?" , "Şafak Tavul'un hastalığı neydi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Ressam Şafak Tavkul kimdir ve neden öldü?

Şafak Tavkul kariyer hayatı boyunca resim, karikatüre, bestecilik, sanat yönetmenliği gibi birçok alanda görev yaptı, deneyim sahibi oldu. Tavkul, 1963'de dünyaya geldi.

Küçüklüğünden beri resme ilgi duyan Tavkul, ilk resim ve karikatür sergisini henüz 15 yaşında açtı. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesini kazandı ve burada heykel ve resim eğitimi aldı.

Tavkul henüz öğrenciyken çeşitli mizah dergilerinde çalışarak deneyim kazandı ve kendini geliştirdi. Öte yandan çizerliğin yanında gazetecilik de yaptı.

Birçok ünlü dergilerde çizerlik yaptı. 1988'de çizgi film sektörüne geçiş yaptı ve birden fazla uzun metraj filme imzasını attı.