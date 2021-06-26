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Çizer ve ressam Şafak Tavkul kimdir ve neden öldü? Şafak Tavul'un hastalığı neydi?

26.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Tavkul eğitim hayatını TED Ankara Koleji, ardından da Mimar Sinan Üniversitesinde tamamladı. Tavkul hayatını kaybetmesinin ardından kariyeri araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tavkul'un ölüm haberini sosyal medyadan paylaştı. Peki Çizer ve ressam Şafak Tavkul kimdir ve neden öldü? Şafak Tavul'un hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...

Ressam ve çizer Şafak Tavkul hayata gözlerini yumdu. Bunun ardından Tavkul'un hayatı ve neden öldüğü merak konusu oldu. Vatandaşlar "Çizer ve ressam Şafak Tavkul kimdir ve neden öldü?" , "Şafak Tavul'un hastalığı neydi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Ressam Şafak Tavkul kimdir ve neden öldü?

Şafak Tavkul kariyer hayatı boyunca resim, karikatüre, bestecilik, sanat yönetmenliği gibi birçok alanda görev yaptı, deneyim sahibi oldu. Tavkul, 1963'de dünyaya geldi.
Küçüklüğünden beri resme ilgi duyan Tavkul, ilk resim ve karikatür sergisini henüz 15 yaşında açtı. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesini kazandı ve burada heykel ve resim eğitimi aldı.
Tavkul henüz öğrenciyken çeşitli mizah dergilerinde çalışarak deneyim kazandı ve kendini geliştirdi. Öte yandan çizerliğin yanında gazetecilik de yaptı.
Birçok ünlü dergilerde çizerlik yaptı. 1988'de çizgi film sektörüne geçiş yaptı ve birden fazla uzun metraj filme imzasını attı.
Başarılı ressam kendi şirketinde reklam filmleri, belgeseller ve animasyonlar üretmekteydi. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde animasyon dersleri vermekteydi.
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