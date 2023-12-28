Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz! O görüntülerle şantaj... "Kur’an-ı Kerim'e el bastırıp 'Ablamı ve annemi de getireceğim' diye yemin ettirdiler" Arızalanan telefon videolarla dolu çıktı

Akla mantığa sığmayan korkunç olay, 2022 yılının mayıs ayında Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. İ.K. (42) ve ortağı H.O.'nun (37) sürüsünü otlatıp, ağılda bakan İ.B. (22), 1 keçi ve 2 koyunu kaybetti. İ.K. ve H.O., İ.B.’den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban da bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İ.K. ile ortağı H.O., İ.B.,’yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler, çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti. Ayrıca H.O., çoban İ.B.’nin 12 Aralık 2023'e kadar yanında kalacağına, kalmaması durumunda da 20 bin ila 50 bin lira arasında para ödeyeceğini belirten belge düzenleyip imzalattı.

