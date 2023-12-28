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  4. Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz! O görüntülerle şantaj... "Kur’an-ı Kerim'e el bastırıp 'Ablamı ve annemi de getireceğim' diye yemin ettirdiler" Arızalanan telefon videolarla dolu çıktı

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz! O görüntülerle şantaj... "Kur’an-ı Kerim'e el bastırıp 'Ablamı ve annemi de getireceğim' diye yemin ettirdiler" Arızalanan telefon videolarla dolu çıktı

28.12.2023 15:53 | Son Güncelleme:
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Konya'daki akılalmaz olayda çoban İ.B. 2 koyun ve 1 keçiyi kaybedince sürü sahipleri İ.K. ve H.O. tarafından dövülüp kadın kıyafeti giydirilip tecavüze uğradı. Karton kağıtta sözleşme imzalattıkları, 'Ablamı ve annemi de size getireceğim' diye yemin ettirdikleri belirtildi. Tecavüzü videoya alıp şantaj yaptıkları öğrenildi. Telefonda pek çok mağdurun görüntüleri ve çobanı para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamayı düşündükleri yazışmalar da çıktı. Korkunç olay, telefon arızalanınca ortaya çıktı.

Akla mantığa sığmayan korkunç olay, 2022 yılının mayıs ayında Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. İ.K. (42) ve ortağı H.O.'nun (37) sürüsünü otlatıp, ağılda bakan İ.B. (22), 1 keçi ve 2 koyunu kaybetti. İ.K. ve H.O., İ.B.’den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban da bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İ.K. ile ortağı H.O., İ.B.,’yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler, çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti. Ayrıca H.O., çoban İ.B.’nin 12 Aralık 2023'e kadar yanında kalacağına, kalmaması durumunda da 20 bin ila 50 bin lira arasında para ödeyeceğini belirten belge düzenleyip imzalattı.

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1 KEÇİ VE 2 KOYUNU KAYBEDEN ÇOBANA CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN 2 KİŞİYE 14’ER YIL HAPİS

İ.K., cep telefonunda yaşadığı arızayı gidermesi için arkadaşı M.O.'dan yardım istedi.

OLAY, CEP TELEFONU ARIZALANINCA ORTAYA ÇIKTI

OLAY, CEP TELEFONU ARIZALANINCA ORTAYA ÇIKTI

M.O. arızayı gidermek için telefonu incelerken İ.K. ile H.O.’nun İ.B.’ye cinsel saldırıda bulundukları ana ait kamera kaydığını gördü. Bunun üzerine M.O., arkadaşları Ö.K., M.G.’yi çağırıp, İ.K. ve H.O.’yu döverek, ellerini bağlayıp jandarmaya teslim etti. İ.K. ile H.O., sevk edildikleri Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

İ.K. ve H.O. hakkında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede yaşanan olay ayrıntılarıyla anlatılıp, şüphelilerin el konulan cep telefonlarında yapılan incelemelerde cinsel saldırıların yer aldığı videolarla çok sayıda mağdurun da cinsel içerikli videolarının yer aldığı kaydedildi. Ayrıca telefonda yapılan incelemede İ.K. ve H.O. arasında İ.B.’yi para karşılığında başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamayı düşündüklerine yönelik yazışmaların olduğu belirtildi.

KADIN KIYAFETİ GİYDİRİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞLAR

KADIN KIYAFETİ GİYDİRİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞLAR

İ.B., savcılıktaki ifadesinde “Kaybolan koyun ve keçinin parasını benden istediler. Veremeyeceğimi söylemem üzerine ikisi de bana cinsel saldırıda bulundular. Beni buna mecbur etmeye çalıştılar, cep telefonuyla kaydettiler. Karton kağıt üzerine bir sözleşme imzalattılar. Kur’an-ı Kerime el bastırarak 'Ablamı ve annemi de size getireceğim' diye yemin ettirdiler. Beni dövdüler ve şikayetçi olursam görüntüleri sosyal medyada yayınlayacaklarını söyleyerek şantaj yaptılar. Zaman zaman kadın kıyafetleri de giydirerek cinsel saldırıda bulundular. O yüzden şikayetçi olamadım” dedi.

"ŞEYTANA UYDUK"

"ŞEYTANA UYDUK"

İ.K. ve H.O. ise ifadelerinde İ.B. ile rızasıyla, 'şeytana uyarak' cinsel ilişki yaşadıklarını, şantaj yapmadıklarını, görüntüleri kimseyle paylaşmadıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Çoban Konya
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