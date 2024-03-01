Çöp sanıp atıyorduk meğer şifa deposuymuş! Kahvesi yapılınca inanılmaz fayda sağlıyor... Diyabet tedavisine etkili

Hurma, lezzeti ve besleyici özellikleriyle bilinen bir meyvedir, ancak çoğumuz hurma çekirdeğinin faydalarından bihaberiz. Hurma çekirdeklerinin değerlendirilmesi, vücudumuz için bir şifa deposudur. Hurma çekirdeklerinin öğütülmesi ile yapılan kahve sağlığa birçok fayda sağlıyor. Toz haline gelen hurma çekirdeği kahvesi çok güçlü bir antioksidandır. Demir eksikliğine çok iyi gelir. Her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı hurma çekirdeği tozunu sıcak suda demleyin ve afiyetle için.
Hurma çekirdeklerini çıkarın. Üzerindeki tüm kalıntıları temizleyin ki yanık tadı gelmesin. Ardından yıkayın ve iyice kurulayın. ister tavada, ister fırında 175 derecede 30-40 dakika kavurun.
Kavrulan hurma çekirdeklerini Öğütücüden ya da blenderdan geçirin. Toz haline gelince ister filtre kahve yapar gibi demleyin, isterseniz türk kahvesi pişirir gibi pişirin.
Hurma çekirdekleri, kan şekeri ile ilgili sorunları, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarını tedavi etmede etkilidir.
Karaciğer hasarına ve oksidatif DNA hasarına karşı savunma sağlamaktadır.
Hurma çekirdekleri, çeşitli patojenik virüslere karşı antiviral ajanlar olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde faydalı olabilir.