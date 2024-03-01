Çöp sanıp atıyorduk meğer şifa deposuymuş! Kahvesi yapılınca inanılmaz fayda sağlıyor... Diyabet tedavisine etkili

Hurma, lezzeti ve besleyici özellikleriyle bilinen bir meyvedir, ancak çoğumuz hurma çekirdeğinin faydalarından bihaberiz. Hurma çekirdeklerinin değerlendirilmesi, vücudumuz için bir şifa deposudur. Hurma çekirdeklerinin öğütülmesi ile yapılan kahve sağlığa birçok fayda sağlıyor. Toz haline gelen hurma çekirdeği kahvesi çok güçlü bir antioksidandır. Demir eksikliğine çok iyi gelir. Her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı hurma çekirdeği tozunu sıcak suda demleyin ve afiyetle için.

