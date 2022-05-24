Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl? Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hastalığı ne, neden ameliyat oldu?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından merak edildi. Vatandaşlar konuya ilişkin internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl? Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hastalığı ne, neden ameliyat oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

CÜBBELİ AHMET HOCA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Açıklamada Cübbeli Ahmet Hoca'nın ameliyat bilgisi ve son durumuna da yer verildi.

İşte o paylaşım: "Hocaefendi, bu süreçte siz sevenlerinden sohbetlerin ve hizmetlerin devâmı için duâlarınızı beklemektedir. Salı günü Şifa-i Şerif dersini inşâallâh kısa da olsa yapmaya çalışacaktır. Perşembe günü saat 21:15'te HAYDER merkezinde sohbetlere inşâallâh başlanacaktır. Bu vesile ile Prof. Dr. Bilal Boztosun Beyefendi ve ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi arz eder, Allah-u Teala'dan kendilerine sıhhat-ü âfiyetle daha nice insanlara hizmet etme imkânı vermesini niyaz ederiz. Amin."

CÜBBELİ AHMET HOCA OLARAK BİLİNEN MAHMUT ÜNLÜ'NÜN HASTALIĞI NE? Kalp sorunu yaşayan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilişkin yine sosyal medyadan yapılan doktor açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cübbeli Ahmet Hoca, kalp rahatsızlığından dolayı başarılı bir operasyon geçirdi. Daha önce 2006 yılında baypass olmuş, daha sonra 2008 yılında iki stent takılmış ve 2018 yılında da tekrar iki stent takılmıştı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBB ETÜ Hastanesi'nde âcil olarak muayene edilmiş ve İstanbul'a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi.