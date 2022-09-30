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CUMA MESAJLARI RESİMLİ VE YENİ 2022! En güzel, anlamlı, hadisli, dualı hayırlı cumalar sözleri ve resimli cuma mesajları

30.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları, yakınlarına ve sevdiği kişilere Hayırlı Cumalar dilemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. En güzel, anlamlı, hadisli, dualı hayırlı cumalar sözleri ve resimli cuma mesajları merak konusu oldu. Cuma mesajları ve sözleri 30 Eylül'ün en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Biz de sizler için En güzel, anlamlı, hadisli, dualı hayırlı cumalar sözleri ve resimli cuma mesajları seçeneklerini derledik. İşte 2022 Cuma mesajları...

Cuma mesajları, bir Cuma gününün daha gelmesi nedeniyle en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Arkadaşlarına, yakınlarına, sevdiklerine ve akrabalarına en güzel, anlamlı, hadisli, dualı hayırlı cumalar sözleri ve resimli cuma mesajları göndermek isteyen kişiler dini sözleri arama motorlarında sorguluyor. Facebook, Instagram, Twitter, gibi sosyal medya hesaplarının yanı sıra WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarından paylaşabileceğiniz Hayırlı Cumalar mesajlarını sizler için derledik. En güzel, anlamlı, hadisli, dualı hayırlı cumalar sözleri ve resimli cuma mesajları seçenekleri haberimizde. İşte 2022 Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Cumanız mübarek olsun!
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar!
Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun.
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