Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında ne açıkladı? Erdoğan'dan tarihi konuşma!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



Birileri ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme, dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumu belediyelerde gördük. Ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna rağmen de hala kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek ortada pişkince gezebiliyorlar. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun.



Tüm bu fotoğraf içinde milletimizin önüne yeni bir vizyonla, yeni bir programla, yeni projelerle çıkabilen böyle bir niyete gayrete, beceriye sahip tek partiyiz, tek ittifakız. Seçim süreci ilerledikçe programlarımızı daha ayrıntılı şekilde paylaşacağız.



Heyecanla bizi dinleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi kalıyor. Cumhur İttifak'ındaki ortağımız MHP ile birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı bir mesaiyle gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağımıza inanıyorum.



Günümüzün her anını, büyük bir aşkla, şevkle çalışarak geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz. Bu seçimlerin mottosu 'Türkiye Yüzyılı'dır.