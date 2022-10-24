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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi

24.10.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi. Yusuf İslam, konser sonrası sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen ve "Yusuf İslam" adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

AA-20221024-29240747-29240740-INGILIZ_MUZISYEN_YUSUF_ISLAM_BESTEPE_MILLET_KONGRE_VE_KULTUR_MERKEZINDE_KONSER_VERDI

Konseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da izledi.

YUSUF İSLAM, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GİTAR HEDİYE ETTİ

Yusuf İslam, konserin ardından sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti.

Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam ve ailesini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre’den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik." ifadelerini kullandı.(AA)

İŞTE YUSUF İSLAM'IN KONSERİNDEN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan beştepe cat stevens yusuf islam

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