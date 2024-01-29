HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı

Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı

29.01.2024 11:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran haber Gaziantep'ten geldi. Nizip ilçesinde yaşayan Halil Çağlar boşanma aşamasında olduğu eşine ve eşinin ailesine dehşeti yaşattı. Önce tartışmayla başlayan olay daha sonra kavgaya dönüştü ve ardından damat silahına sarıldı. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken Çağlar önce kaçmayı denedi. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan Çağlar daha sonra kafasına dayadığı silahla intihar etti.

Gaziantep’in Nizip İlçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Mehmet ve Ahmet Oymak öldürürken, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

TARTIŞMA, KAVGA, KATLİAM...

TARTIŞMA, KAVGA, KATLİAM...

Olay Gaziantep’in Nizip ilçesin Belkıs mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınları Ahmet ve Mehmet Oymak ile 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak’a kurşun yağdırdı. 

KIZI VE BALDIZI YARALANDI

KIZI VE BALDIZI YARALANDI

Kurşunların hedefi olan eşi Yüksel Çağlar, kayınları Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybederken, kızı 21 yaşındaki yaşındaki Nimet Çağlar ile Baldızı Adile Oymak ağır yaralandı. Olayın ardından Halil Çağlar ise olay yerinden aracıyla kaçtı.

KAÇAMAYACAĞINI ANLADI

KAÇAMAYACAĞINI ANLADI

Zanlı kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde peşine takılan Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına sıkarak intihar etti. Olayda zanlı Halil Çağlar ile beraber toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar’ın kızı 21 yaşındaki Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep boşanma damat katliam
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı

Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Kredi kartına limit sınırlaması mı geliyor?

Kredi kartına limit sınırlaması mı geliyor?

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı, ekran görüntüsünü paylaştı!

İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı, ekran görüntüsünü paylaştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.