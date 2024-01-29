Damat dehşet saçtı! Eşinin ailesini canice katledip intihar etti: 4 ölü 3 yaralı

TARTIŞMA, KAVGA, KATLİAM...

Olay Gaziantep’in Nizip ilçesin Belkıs mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınları Ahmet ve Mehmet Oymak ile 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak’a kurşun yağdırdı.