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Danimarka'ya iş başvurusu nasıl yapılır? Danimarka hangi meslekte işçi arıyor?

09.07.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka'nın işgücü açığını kapatmak için farklı ülkelerden çalışan aradığının açıklanması ardından "Danimarka'ya iş başvurusu nasıl yapılır?" , "Danimarka hangi meslekte işçi arıyor?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Listede, yüksek öğrenim görmüş kişiler için 41, vasıflı işçiler için 47 iş unvanı yer alıyor. İşte ayrıntılar...

Danimarka yönetim, sağlık hizmetleri, eğitim, kişisel bakım ve daha birçok alanda, kendi ülkesindeki işgücü açığını kapatmak için çalışan arıyor. Peki Danimarka'ya iş başvurusu nasıl yapılır? Danimarka hangi meslekte işçi arıyor? İşte ayrıntılar...

Danimarka hangi mesleklerde işçi arıyor?

Danimarka yeni işçi alımı listesini açıkladı. Söz konusu listede eğitimden mühendisliğe, kişisel bakım hizmetlerinden ekonomiye kadar pek çok meslek grubu yer alıyor.
Meslekler Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı (SIRI) tarafından talep ediliyor. Listede, yüksek öğrenim almış kişiler için 41, vasıflı işçiler için ise 47 iş unvanı var.
"Pozitif Liste"deki işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşlarının başvurabileceği açıklandı.
Danimarka'nın sağladığı imkanından yararlanmak için başvuruda bulunanlar Danimarkalı bir işverenden 31 Aralık'a kadar uygun bir iş teklifi alırlarsa eğer çalışma ve oturma izni hakları olacak. İşte o meslekler...
Yönetim: Bölüm başkanı, genel müdür, satış müdürü
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İşçi Danimarka

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