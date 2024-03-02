Deprem korkusuyla evine çelik kabin yaptırmak istedi! Kabusu oldu 'Ölüm kabini gibi' 115 bin TL'ye anlaştı

"DEPREM KABİNİNE CAM KAPI GETİRDİLER"

Tunca, "Başlangıçta her şey güzeldi, ürünün uygulama sürecinde bizi çok rahatsız edecek durumlar gelişti. Örneğin arka kapı istedim, videosu da var. Kapı olarak inşaattan çıkma; plastik, ortası camlı bir plastik malzemeyi getirdiler. Ben onu görünce zaten durumdan bir midem bulandı. Gözümün gördüğü ve algılayabildiğim bir şeyden böyle sakınmıyorlarsa, anlamadığım ve gözümün görmediği noktalarda neler yapılmıştır diye düşündüm. Yani, deprem kabinine cam kapı getirdi adamlar. Tabi ki, ben onu taktırmadım bu olmaz diyerek iade ettim, geri gönderdim. Ben bir şey demesem, onu takacak ve bu deprem kabinini yaptım diyecek" diye konuştu.