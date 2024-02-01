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  4. Depremde hasar almıştı! 2 katlı bina çöktü 10 kişi enkaz altında kaldı, acı haber geldi

Depremde hasar almıştı! 2 katlı bina çöktü 10 kişi enkaz altında kaldı, acı haber geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'dan gece yarısı acı haber! 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan bir bina çöktü. Enkaz altında 10 kişi kaldı. Yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Çökmenin Osmaniye'de yaşayan bir ailenin annelerini ziyareti sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Keşfet

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı.

ACI TESADÜF! OSMANİYE'DEN GELMİŞLER

ACI TESADÜF! OSMANİYE'DEN GELMİŞLER

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı (56) ziyarete gitti.

UYKULARINDA YAKALANDI

UYKULARINDA YAKALANDI

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.

Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa enkaz
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