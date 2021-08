DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021? DGS puanı nasıl hesaplanır?

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını gösterecek. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.