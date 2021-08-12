HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021? DGS puanı nasıl hesaplanır?

DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021? DGS puanı nasıl hesaplanır?

12.08.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans programındaki öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmasına olanak sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz'da gerçekleşmişti. Sınav sonuçları bugün duyuruldu. Sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden, şifre ve T.C. Kimlik Numarası ile öğrenilebilir. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınava katılım gösteren öğrenciler DGS puan hesaplamasının nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. İşte detaylar...

11 Temmuz'da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları bugün belli oldu. Sınava giren öğrenciler sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifleri ile öğrenebilir. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler DGS puan hesaplamanın nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. İşte merak edilenler...

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden aldığı puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer alıyor.
Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını gösterecek. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak.
Her iki testten de en az 1 ham puanı olmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Yangın kabusu sonrası sesi titreyerek, özür diledi

Yangın kabusu sonrası sesi titreyerek, özür diledi

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.