DGS puan hesaplama nasıl yapılır 2021? DGS puanı nasıl hesaplanır?

11 Temmuz'da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları bugün belli oldu. Sınava giren öğrenciler sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifleri ile öğrenebilir. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler DGS puan hesaplamanın nasıl yapıldığını sorgulamaya başladı. İşte merak edilenler...

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden aldığı puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer alıyor.

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını gösterecek. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak.