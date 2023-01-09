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  4. Direkt lavaboya dökün! Sadece bir bardağı bile kel kalmanıza neden olabilir

Direkt lavaboya dökün! Sadece bir bardağı bile kel kalmanıza neden olabilir

09.01.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi birçok erkeğin en çok dert ettiği konular arasında yer alıyor. Saç dökülmesini önlemek için çeşitli yöntemler aranıyor. Genetik, stres ve yaşa bağlı olarak dökülen saçlar zararlı yaşam alışkanlıklarından da oldukça etkiliyor. Sık sık içtiğimiz bazı içeceklerin kellik riskini artırdığını öğrenildi.

Yediğimiz yiyecekler kadar içtiklerimiz de sağlığımızı doğrudan etki altına alıyor. Yapılan araştırmalar bazı zararlı alışkanlıklarımızın saç dökülme riskini önemli ölçüde etkilediğini buldu. Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, günde sadece bir gazlı içecek tüketenlerin, gazlı içeceklerden kaçınanlara kıyasla erkek tipi saç dökülmesi yaşama riskinin %57 daha yüksek olduğunu buldu.

FAYDALI SANDIĞIMIZ BİRÇOK İÇECEK RİSK TAŞIYOR

Spesifik olarak, çalışmada SSB'ler olarak anılan "şekerle tatlandırılmış içeceklerin" tüketimini analiz ettiler ve yüksek oranda ilave şeker içeren herhangi bir içeceğin duruma katkıda bulunabileceği varsayımında bulundular. Diyet gazlı içecekler dışında, spor içecekleri, şekerli kahve ve çay gibi diğer şekerli içecekler saçınızı korumak istiyorsanız masadan kaldırılmalıdır.

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Veriler, Cleveland Clinic'e göre erkeklerin yarısının tipik olarak saçlarını 50 yaşına kadar kaybettiğini ve kel erkeklerin %25'inin saç dökülmesinin en erken belirtilerini 21 yaşından önce gördüğünü gösteriyor.

FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ ERKEKLER ARAŞTIRILDI

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 18 yaş ve üstü yetişkinlerin %63'ü günde en az bir şekerli içecek içiyor. Nutrients dergisinde yayınlanan bu son çalışma, Çin'de bulunan 18 ila 45 yaşları arasındaki 1.028 erkeğin kendi bildirdiği bir ankette, tatlı içecek tüketimi ile erkek tipi saç dökülmesi arasındaki bağlantıları aradı. Katılımcılar önceki saç dökülmesi, beslenme alışkanlıkları ve herhangi bir zihinsel sağlık sorunu yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili soruları yanıtladılar. Ayrıca, alkolsüz içecekler ve şekerli içecekler gibi belirli yiyecek ve içecekleri ne sıklıkta tükettikleri de soruldu.

GENÇLER UZUN VADELİ SAĞLIK HEDEFLERİNİ DÜŞÜNMÜYORLAR

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Bu, erkeklerde yüksek şekerli içecek tüketimi ile saç dökülmesi arasında “anlamlı bir ilişki” ortaya çıkardı. Müfettişler, ankete katılan en genç erkekler arasında en fazla şekerli içecek alımını gördüler ve bunun şekerli içeceklerin "zararlı etkilerinin farkında olmamanın" bir sonucu olduğuna inandılar. Yazarlar, "Kronik hastalıklar ve ölümler, gençler için o kadar belirsiz ve uzak ki, uzun vadeli sağlık hedefleri uğruna içeceklerin getirdiği memnuniyetten vazgeçmek istemiyorlar" diye yazdı.

BİR BARDAK BİLE RİSKİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar ayrıca haftada bir ila üç kez şekerli içecekler içmenin saç dökülmesi riskini %21 oranında artırdığı, tatlı içeceklerin dört ila yedisini tüketmenin ise riski %26'ya çıkardığı sonucuna vardı. Saç dökülmesine ek olarak, tatlandırılmış içecek alımı ile psikolojik sağlık arasında bir ilişki buldular - potansiyel olarak saç dökülmesiyle daha da kötüleşen depresyon ve anksiyete kısır döngüsünü körüklüyor.

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DEPRESYON VE KAYGININ DA ARTMASINA NEDEN OLUYOR

Araştırmacılar yaptıkları analizde, günde üç gazlı içecek tüketen kişilerin yaklaşık %25 daha yüksek depresyon riskine sahip olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, bu tür içeceklerdeki basit şekerlerin 45 yaşındaki çalışma katılımcıları arasında artan kaygı ile ilişkili olduğunu keşfettiler.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURMAK İÇİN 5 NEDEN!

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR
Asitli içeceklerin tüketimini kemik kütlesini azaltıp kırılmalara neden olur. Asitli içecekler, fosforik asit ve kafeinden zengindir. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde kemiklerden kalsiyumun çekilmesine neden olarak kemiklerde güçsüzlüğe neden olur ve kırılganlığı arttırır. Bunun sonucunda kemik erimesi kaçınılmaz bir hal alır.

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR
Diyetisyen Rıdvan Arslan verdiği bilgilerde, asitli içecekleri diş minesini aşındırdığını belirtti. Günde 1 bardak asitli içecek tüketimi diş çürüklerine zemin hazırlar ve diş sağlığına zarar verir.

MİDEYE ZARAR VERİR

MİDEYE ZARAR VERİR
Asitli içecekler midedeki hidroklorik asidin yapısını bozar. Reflü ve gastrik semptomlarının sıklığını arttırır. Midede ağrı, gaz ve şişkinlik gibi birçok probleme neden olur.

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR
Asitli içeceklerde bol miktarda früktoz şekeri bulunmaktadır. Asitli içecekler tüketildiği zaman ani kan şekerinde yükseliş gösterir ve kan şekerinde dalgalanmalar gözlemlenir. Günde 1 bardak tüketimi bireylerin şeker hastalığına olan yatkınlığını arttır.

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR
Asitli içecekler fosforik asitten zengindir. Sık tüketimi böbrek taşı riskini arttırır. Ayrıca böbrek hastalıklarına yakalanma riski arttırır.
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