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  4. Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

24.10.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir marketin servis aracının ticari taksiye, çarpmanın etkisiyle beraber ticari taksinin de düğün konvoyundaki bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Kayapınar ilçesi, Talaytepe Mahallesi, Mezopotamya Bulvarı’nda 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da bir marketin servis aracının ticari taksiye, çarpmanın etkisiyle beraber ticari taksinin de düğün konvoyundaki bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi, Talaytepe Mahallesi, Mezopotamya Bulvarı’nda 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir markete ait olan minibüs, arkadan ticari taksiye, ticari taksi de önündeki düğün konvoyunda bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulun 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentte bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralılar, burada tedavi edilerek müşahede altında tutuldu.

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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