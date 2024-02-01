'Diyarbakırlı Ramazan hoca' lakaplı Ramazan Pişkin tehdit edildiğini açıklamış! "Benim dükkanıma bazı insanlar geliyor..."

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bulunan dükkanında bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası saldırgan kaçarken polis, her yerde saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Ramazan Pişkin, sosyal medyada paylaştığı bir videoda "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Tekrar söylüyorum kimseden bir korkum yoktur" dediği görüldü. İşte Pişkin'in o sözleri:
"Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil, ben cahil insanlarla kendini bilmez, edepten, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette...
Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişimdir. Hurafeler var, maalesef rant kapılarına dönüşmüştür. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Ben topyekün hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Genel olarak tarikatlarda hurafeler doludur. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur, sizi bağlar. İslam ve Kur'an'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorum da sizi bağlar.
Bizim kimseye küfür ve hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden de bir korkumuz yoktur. Güzel bir dille söylüyoruz.
Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller, Allah onlara da hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Tekrar söylüyorum kimseden bir korkum yoktur."