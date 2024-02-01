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'Diyarbakırlı Ramazan hoca' lakaplı Ramazan Pişkin tehdit edildiğini açıklamış! "Benim dükkanıma bazı insanlar geliyor..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 00:26 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Pişkin'in sosyal medyada paylaştığı bir videosunda tehdit aldığını ifade ederek "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor" dediği görüldü.

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bulunan dükkanında bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Olay sonrası saldırgan kaçarken polis, her yerde saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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"BENİM ÜZERİMDE YOĞUN BİR KAMPANYA VAR"

"BENİM ÜZERİMDE YOĞUN BİR KAMPANYA VAR"

Ramazan Pişkin, sosyal medyada paylaştığı bir videoda "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Tekrar söylüyorum kimseden bir korkum yoktur" dediği görüldü.  İşte Pişkin'in o sözleri: 

"Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil, ben cahil insanlarla kendini bilmez, edepten, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette...

Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişimdir. Hurafeler var, maalesef rant kapılarına dönüşmüştür. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Ben topyekün hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Genel olarak tarikatlarda hurafeler doludur. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur, sizi bağlar. İslam ve Kur'an'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorum da sizi bağlar.

"KİMSEDEN DE BİR KORKUMUZ YOKTUR"

"KİMSEDEN DE BİR KORKUMUZ YOKTUR"

Bizim kimseye küfür ve hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden de bir korkumuz yoktur. Güzel bir dille söylüyoruz.

"GELİYORLAR BURADA ORTALIĞI KARIŞTIRIYORLAR"

"GELİYORLAR BURADA ORTALIĞI KARIŞTIRIYORLAR"

Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller, Allah onlara da hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Tekrar söylüyorum kimseden bir korkum yoktur."

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cinayet İstanbul
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