Diyetisyenler bu yiyeceği ağzına sürmüyor! Herkesin dolabında var ama... Verdiği zararlar inanılmaz

SODYUM ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

Seattle'da kayıtlı bir diyetisyen olan Angel Planells, kurutulmuş etler, tütsülenmiş balık, konserve çorbalar ve dondurulmuş TV yemekleri gibi "lezzetli" yiyeceklerden kaçındığını söyledi.

"Hastalarımla konuşmayı severim ve derim ki, bilirsiniz, bu şeyler ikram gibidir," diye ekledi. "Bunları her zaman yerseniz, bunlar bir ikram değil, artık bir alışkanlık haline gelir." ifadelerini kullandı.

Planells, bu sodyum açısından zengin gıdaların kalp sağlığı ile ilgili sorunlara yol açabileceğini söyledi. Amerikan Kalp Derneği, ideal olarak insanların günde 1.500 miligramdan daha az sodyum tüketmesini ve maksimum 2.300 miligram olmasını önermektedir. 2021'de yapılan bir araştırmaya göre, çok fazla tuz tüketimi yüksek tansiyon ve obezite ile bağlantılı.

Davis'teki California Üniversitesi'nde beslenme bilimleri profesörü olan Lauren Au, sodyumdan kaçınmak için evde yemek pişirdiğini ve restoran gezilerini sınırladığını söyledi. Ayrıca kırmızı et tüketimini sınırlayan ve sebze, fındık, tam tahıl ve fasulyeyi vurgulayan bitki bazlı, Akdeniz tarzı bir diyet uyguluyor. Au diyetinin zeytinyağı, deniz ürünleri, tavuk ve tofu içerdiğini söyledi.

"Benim de küçük çocuklarım var. Gıdalarla ilk karşılaştıklarında, sodyum miktarını gerçekten azaltmak istersiniz çünkü tat tercihlerini geliştiriyorlar," diyor Au. "Yemek pişirirken sodyum miktarını sınırlamaya, hatta hiç koymamaya çalışıyorum ve piştikten sonra tadına bakmak için ekliyorum." şeklinde konuştu.