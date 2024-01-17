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    4. Diyetisyenler bu yiyeceği ağzına sürmüyor! Herkesin dolabında var ama... Verdiği zararlar inanılmaz

    Diyetisyenler bu yiyeceği ağzına sürmüyor! Herkesin dolabında var ama... Verdiği zararlar inanılmaz

    17.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, kilo vermek ve fit bir vücuda kavuşmak konusunda herkes için tek bir ideal beslenme düzeni yok. Uzmanlar genellikle herkesin kendi sağlık durumuna ve beslenme ihtiyaçlarına uygun bir diyet öneriyor. Ancak beslenme uzmanlarının ve diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği bazı yiyecekler, herkes için önemli bir tavsiye niteliği taşıyor. Uzmanlar özellikle, şeker ve tuz oranı yüksek işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

    İnsanlar hem günlük yaşamlarında hem de özellikle tatil zamanlarında sağlıksız yiyeceklere karşı büyük bir düşkünlük yaşayabiliyor. Fakat doktorlar ve beslenme uzmanları, kendi yaşamlarında genellikle yüksek oranda ilave şeker ve tuz içerek içeceklerden ve işlenmiş gıdalardan kaçındıklarını söylüyor. İşte beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin uzak durduğu o yiyecekler...

    İŞTE UZMANLARIN UZAK DURDUĞU YİYECEKLER VE BESLENME ÖNERİLERİ

    NBC News'in haberine göre; sağlık uzmanı, doktor, diyetisyen ve beslenme profesörleri olan dokuz kişiyle sağlıklı beslenme yaklaşımları hakkında konuşuldu. Neredeyse hepsi kurabiye, kraker ve şarküteri ürünleri gibi gıdaların yerine sebze, meyve ve tam tahılları tüketmeye yöneldiklerini söyledi.

    PAKETLİ GIDALAR

    PAKETLİ GIDALAR

    Austin'deki Teksas Üniversitesi'nde kayıtlı bir diyetisyen ve beslenme bilimleri profesörü olan Jaimie Davis, "Ben gerçekten bütün gıdalar yaklaşımını uygulamaya çalışıyorum" dedi. "Benim kuralım, eğer akşam yemeği ya da öğle yemeği yiyorsam, her şeyin bir paketten çıkmamasını sağlamaya çalışıyorum. Yani bu brokoli ve pilavlı tavuk göğsü olabilir." ifadelerini kullandı.

    Uzmanlar nelerden kaçınılması gerektiğini şu şekilde belirliyor.

    ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

    ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

    Davis, kalori alımını azaltmak ve iki genç oğlunu sağlıklı tutmak için gazlı içecekler, spor içecekleri, kahve ve diğer şekerli içeceklerden kaçındığını söyledi.

    Araştırmalar uzun zamandır yüksek şeker alımı ile obezite ve kalp hastalıkları arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Ekim ayında 185 ülkede şekerli içecek tüketiminin yetişkinler üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma, bu içeceklerin Tip 2 diyabet, kanser ve diş çürümesi riskleriyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

    SODYUM ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

    SODYUM ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

    Seattle'da kayıtlı bir diyetisyen olan Angel Planells, kurutulmuş etler, tütsülenmiş balık, konserve çorbalar ve dondurulmuş TV yemekleri gibi "lezzetli" yiyeceklerden kaçındığını söyledi.

    "Hastalarımla konuşmayı severim ve derim ki, bilirsiniz, bu şeyler ikram gibidir," diye ekledi. "Bunları her zaman yerseniz, bunlar bir ikram değil, artık bir alışkanlık haline gelir." ifadelerini kullandı.

    Planells, bu sodyum açısından zengin gıdaların kalp sağlığı ile ilgili sorunlara yol açabileceğini söyledi. Amerikan Kalp Derneği, ideal olarak insanların günde 1.500 miligramdan daha az sodyum tüketmesini ve maksimum 2.300 miligram olmasını önermektedir. 2021'de yapılan bir araştırmaya göre, çok fazla tuz tüketimi yüksek tansiyon ve obezite ile bağlantılı.

    Davis'teki California Üniversitesi'nde beslenme bilimleri profesörü olan Lauren Au, sodyumdan kaçınmak için evde yemek pişirdiğini ve restoran gezilerini sınırladığını söyledi. Ayrıca kırmızı et tüketimini sınırlayan ve sebze, fındık, tam tahıl ve fasulyeyi vurgulayan bitki bazlı, Akdeniz tarzı bir diyet uyguluyor. Au diyetinin zeytinyağı, deniz ürünleri, tavuk ve tofu içerdiğini söyledi.

    "Benim de küçük çocuklarım var. Gıdalarla ilk karşılaştıklarında, sodyum miktarını gerçekten azaltmak istersiniz çünkü tat tercihlerini geliştiriyorlar," diyor Au. "Yemek pişirirken sodyum miktarını sınırlamaya, hatta hiç koymamaya çalışıyorum ve piştikten sonra tadına bakmak için ekliyorum." şeklinde konuştu.

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    Diyetisyen sağlıklı beslenme sağlıksız gıdalar
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