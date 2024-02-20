Diyetisyenlerden sağlıklı beslenme hakkında doğru bilinen 7 yanlış! 'Geç saatte yiyebilirsiniz, 'doğal' şeker daha iyi değildir ve yumurta kolesterolü yükseltmez...'

Basit bir şekilde sağlıklı beslenme için tüm besin gruplarının dengeli bir şekilde tüketilmesi, az şeker ve abur cubur ile bol miktarda meyve ve sebzeden oluşan diyet uygulamak oldukça yeterli oluyor. Artık diyetisyenler, tamamen sahte olan en yaygın diyet inanışlarını ortaya çıkardı. Birçoğu sürpriz olabilir; örneğin çok fazla yumurtanın yüksek kolesterol (atardamarlara zarar veren yağlı madde) nedeniyle zararlı olduğu yönündeki eski fikir. Ayrıca düşük kalorili yiyeceklerin erkekler için daha sağlıklı olmadığını duyduğunuzda şok olabilirsiniz.
Dailymail'de yer alan habere göre diyetisyenleri en çok çileden çıkaran, en çok inanılan yedi beslenme efsanesi bulunuyor.
Bal ve akçaağaç şurubu antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahip olabilir. Ancak bunun sağlığımızı tam olarak nasıl etkilediği bilinmiyor. Ancak 'doğal' şekerlerin sofra şekeriyle aynı kaloriye sahip olduğu ve kanımız üzerinde hemen hemen aynı etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Diyetisyen Alyssa Pacheco, Yahoo Life'a şunları söyledi: "Günün sonunda vücudunuz tüm bu yiyecekleri sindiriyor ve şeker olarak görüyor." Her türlü aşırı şeker alımı sizin için kötüdür ve kilo alma riskini artırarak diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser, metabolik bozukluklar, depresyon ve bilişsel bozukluklara yol açabilir. Pacheco, hangi şekeri seçeceğiniz konusunda endişelenmek yerine, hangisini tercih ederseniz onu seçmenizi ve ölçülü tüketmenizi tavsiye ediyor. Amerikan Kalp Derneği, kadınlar için günde en fazla altı çay kaşığı, erkekler için ise dokuz çay kaşığı ilave şeker önermektedir.
Şekerlere benzer şekilde deniz tuzu, himalaya tuzu ve sofra tuzu da sonuçta tuzdur ve kan basıncını etkileyen bileşik olan yaklaşık yüzde 40 sodyum içerir. Deniz tuzu minimum düzeyde işlenir ve az miktarda magnezyum, kalsiyum ve potasyum içerebilir. Sofra tuzu ise yabancı maddeleri uzaklaştırmak için işlenir ve genellikle tiroid sağlığı için iyot eklenir. Ancak beslenmeniz dengeli olduğu sürece minerallerinizi deniz tuzundan almanıza gerek yoktur. Actors Fund diyetisyeni Michelle Rauch, "Aşırı sodyum tüketimi yüksek tansiyon ve diğer sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır, bu nedenle kullanılan tuzun türü ne olursa olsun genel sodyum alımını sınırlamak önemlidir" dedi.
Bir diğer yanlış inanış ise yumurtanın sağlığa zararlı olduğu ve kolesterolünüzü artıracağıdır. Kolesterol içeriği nedeniyle yumurtaların kalp sorunlarına neden olmadaki rolleri uzun süredir şiddetli tartışmalara konu oluyor. Ancak bilim insanları herhangi bir bağlantının olmadığını söylüyor. Araştırmalar, yumurtadaki kolesterolün, doymuş yağ oranı yüksek gıdalar gibi diğer bazı gıdalar gibi kolesterol seviyesini yükseltmediğini gösteriyor. 2020 yılında yapılan bir araştırmada, Harvard'lı bir araştırmacının liderliğindeki ABD'li bir ekip, yumurta alımı ile kalp krizi veya felce yol açabilen kardiyovasküler hastalık (CVD) riski arasında hiçbir ilişki bulamadı. Spor diyetisyeni Umo Callins, "Yumurta sağlıklı bir diyetin parçası olabilir ve kas bakımını, genel refahı destekleyebilir, günlük protein ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olabilir ve birçok farklı öğüne eklenebilecek çok yönlü bir protein kaynağıdır" dedi.
'Vücudunuzun hücrelerinize "Saat 18.00, kilo almak için bu yiyeceği saklama zamanı!" diye bağıran bir iç saati yok. Diyetisyen ve Eat Swim Win'in kurucusu Katie Schimmelpfenning şöyle konuştu: "Enerji, ne zaman tüketilirse tüketilsin enerjidir." Örneğin günün geç saatlerinde egzersiz yapan kişilerin, kas onarımı ve büyümesi için egzersiz sonrası bir şeye ihtiyacı vardır. Schimmelpfenning, gece vardiyasında çalışan insanların uyanıkken yemek yemeleri gerektiğini söyledi. Araştırmalar, potansiyel olarak kilo almanıza neden olan şeyin ne zaman yemek yediğiniz değil, ne yediğiniz olduğunu göstermiştir. Günün erken saatlerinde daha fazla yemek yemek, daha sonra açlığınızı kontrol etmenize ve çok fazla yemek yemenizi engellemenize yardımcı olabilir. Diyetisyen ve yazar Rhyan Geiger şunları söyledi: "Her şey seçtiğiniz yiyecek türlerine bağlı. Taze meyve, sebze veya tam tahılları tercih etmek, kurabiye, şeker ve tatlıları tercih etmekten çok farklıdır."
Çoğumuz sabah kahvemize güveniriz. Ancak bu bir öğün yerine veya kahvaltı yerine geçmez. Bir fincan kahve antioksidanlar açısından zengin olsa da yalnızca beş kalori içerir ve protein, yağ veya karbonhidrat içermez. Diyetisyen Patricia Kolesa şunları söyledi: "Kahve, sütten elde edilen protein ve yağları içerse de, geleneksel bir kahvaltıda olduğu gibi sizi tok ve enerjik bırakmayacaktır. "Beslenme uzmanları ayrıca kahvenin asidik olduğu ve bu nedenle aç karnına sert olduğu konusunda uyardılar.