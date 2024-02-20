Diyetisyenlerden sağlıklı beslenme hakkında doğru bilinen 7 yanlış! 'Geç saatte yiyebilirsiniz, 'doğal' şeker daha iyi değildir ve yumurta kolesterolü yükseltmez...'

1) 'DOĞAL' ŞEKER SOFRA ŞEKERİNDEN DAHA SAĞLIKLIDIR

Dailymail'de yer alan habere göre diyetisyenleri en çok çileden çıkaran, en çok inanılan yedi beslenme efsanesi bulunuyor.

Bal ve akçaağaç şurubu antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahip olabilir. Ancak bunun sağlığımızı tam olarak nasıl etkilediği bilinmiyor. Ancak 'doğal' şekerlerin sofra şekeriyle aynı kaloriye sahip olduğu ve kanımız üzerinde hemen hemen aynı etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Diyetisyen Alyssa Pacheco, Yahoo Life'a şunları söyledi: "Günün sonunda vücudunuz tüm bu yiyecekleri sindiriyor ve şeker olarak görüyor." Her türlü aşırı şeker alımı sizin için kötüdür ve kilo alma riskini artırarak diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser, metabolik bozukluklar, depresyon ve bilişsel bozukluklara yol açabilir. Pacheco, hangi şekeri seçeceğiniz konusunda endişelenmek yerine, hangisini tercih ederseniz onu seçmenizi ve ölçülü tüketmenizi tavsiye ediyor. Amerikan Kalp Derneği, kadınlar için günde en fazla altı çay kaşığı, erkekler için ise dokuz çay kaşığı ilave şeker önermektedir.

