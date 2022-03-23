Doğru bakım ile tırnaklarınızın kırılmasına son!

Tırnaklar çok kolay kırılabiliyor bu nedenle sağlıklı, bakımlı tırnaklara sahip olmak için ekstra özen göstermek ve özel bakımlar uygulamak gerekiyor. Vitamin eksikliğinde tırnak kırılmaları artıyor. Tırnak kırılmalarını önlemek için sağlıklı beslenmek ve bol su içmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmeyi sağladıktan sonra dışarıdan yapılan bakımlar ile tırnaklarınızı çok daha kolay bir şekilde güçlendirebilirsiniz. (Roza)

TIRNAKLARINIZI GÜÇLENDİRECEK ÖNERİLER

LİMON SUYU C vitamininin tırnakların sağlıklı uzamasında oldukça etkili olduğu düşünülüyor. Tek ihtiyacınız olan bir dilim limon. Bu dilimi günde en az bir kez el ve ayak tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Beş dakika boyunca bu işlemi uygulayın ve ardından suyla yıkayın. Bu durum, tırnaklarınızı uzamasına yardımcı olurken aynı zamanda bakterileri temizleyerek güçlendirir.

ZEYTİNYAĞI Hasar görmüş, kırılgan tırnaklarınız varsa zeytinyağı en iyi seçeneklerden biridir. Doğada kolayca geçirgen bir yapıya sahip olan zeytinyağı, tırnakların iç tabakasına kadar ulaşır. Bu sayede tırnakların yatışmasına kuruluğunu ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Ayrıca kan dolaşımına yardımcı olarak tırnakların daha hızlı uzamasını sağlar. Biraz sızma zeytinyağını hafifçe ısıtın ve tırnaklarınızı tırnak etlerinizle birlikte yaklaşık beş dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Ellerinize eldiven giyin ve bir gece boyunca dinlenmeye bırakın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Tırnaklarınıza ılık hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak, tırnak uzamasını hızlandırır. Bu yağ, E vitamini yönünden oldukça zengindir. Her gece yatmadan önce tırnaklarınıza hindistan cevizi yağı ile masaj yapın. Bir hafta sonunda farkı görebilirsiniz.

PORTAKAL SUYU Portakal, kolajen üretimine yardımcı olabilen önemli bir meyve. Kolajen, tırnak uzamasına yardımcı olan ve tırnaklara canlılık katan bir bileşik. Portakalın antioksidan özellikleri ise herhangi bir enfeksiyonu tırnaklarınızdan uzak tutabilir. Bir kaseye biraz portakal suyu aldıktan sonra tırnaklarınızı yaklaşık 10 dakika boyunca bu suda bekletin. Ardından ılık suyla durulayın ve etkili bir el kremi ile iyice nemlendirin. Haftada 3 veya 4 kez bu rutini takip ederek güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.