Doktor açıkladı: Stresi azaltmak için duşta yapmanız gereken tek şey! Kadınlar erkeklerden 5 kat daha fazla yapıyor

Yeni araştırmalar, duşun ağlamak için en popüler yerlerden biri olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmaya göre kadınlar duşta ayda 5,3 oranında ağlarken erkekler ise 1,3 oranında ağlıyor.
Daily Star'da yer alan habere göre, Klinik Psikolog ve Nöropsikolog Dr. Amber Johnston ve Danışman Georgina Sturmer, insanların duşta neden ağladığını ve bunun sizin için neden iyi olduğunu açıklamak için Rains to You (STY) ile konuştu.
STY'ye göre insanların %74'ü duşta ağlıyor. Bir konuşmacı şunları söyledi: "Duş genellikle sadece düşüncelerimizle baş başa kaldığımız rahatlatıcı bir alandır. Çoğu kişi bunu günü düşünmek, şarkı söylemek veya bazıları için gözyaşı dökerek duygularını açığa çıkarmak için uygun bir an olarak kullanır."
Dr Johnston, duşta ağlamanın zihin ve beden için faydalarını anlattı. Şöyle söyledi: "Sıcak duş almanın ve ağlamanın, bedendeki ve zihindeki gerilimi azaltmak, bedeni daha büyük bir rahatlama durumuna döndürmek ve ruh halini yükseltmeye yardımcı olan kimyasalları teşvik etmek için üstel bir etkisini görmek mümkündür. Bu deneyimden sonra kişi daha iyi, rahatlamış ve muhtemelen uykuya hazır olabilir. Ayrıca, ağlama anlarının ardından vücudunuza hızlı bir soğuk su tutulduğunda vücudun canlandırarak güne başlamaya hazır olabilirsiniz."
Georgina Sturmer şunları ekledi: “Gün boyu her türlü duyguyu yaşıyoruz. Çoğu zaman bu duyguları keşfetmeye veya ifade etmeye ihtiyaç duyarız. Ağlamak, vücudumuzun bastırılmış duygularımızı serbest bırakmasının ve kendimizi sakinleştirmesinin doğal bir yoludur. Fakat yine de ihtiyaç duyduğumuzda gözyaşı dökmek konusunda kendimizi her zaman rahat hissetmiyoruz. Gözyaşlarımızın uygunsuz, utanç verici veya bir zayıflık belirtisi olduğunu hissedebiliriz. Bu genellikle büyürken özümsediğimiz mesajlara dayanır. Ya da çevremizdeki toplumun beklentileri. Dolayısıyla bu, duygularımızla bağlantı kurabileceğimizi ve gözyaşlarımızın akmasına izin verebileceğimizi hissettiğimiz özel bir an bulmamıza yol açabilir."
Pek çok kişi duşa adım attıklarında kendilerini ağlamaya tetiklenmiş buluyor ve duşun onlar için neden bu kadar rahatlatıcı bir yer olduğunu merak ediyorlar, Georgina şunları söyledi: "Duşta olduğumuzda, bu günlük yaşamın dikkat dağıtıcı unsurlarından uzaklaşmak için bir fırsattır. 7/24 bağlantıda olduğumuz ve çoğu zaman 'gösteride' olduğumuz bir dünyada, duş gerçekten kendimizle başbaşa olduğumuz az sayıdaki yerden biri olabilir. Bu mahremiyet ve bağlantı duygusu, duygularımızla bağlantı kurma konusunda kendimizi rahat hissetmemize yardımcı olabilir."