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Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğu (1938-1953)

10.11.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elli yedi yıllık ömrüne unutulmayacak başarılar sığdıran Türkiye'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı. İlk günkü özlemle andığımız Ulu Önder'in son yolculuğu da başarıları gibi unutulmaz oldu. İstanbul Beşiktaş'ta hayata gözlerini yuman Ata'nın naaşı 19 Kasım günü dinmeyen gözyaşlarıyla yola çıktı. 21 Kasım günü hafızalara kazınan bir cenaze töreni ile Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine ulaştırılan Ata'nın naaşı, 1953 yılında Anıtkabir'e taşındı.

Türkiye'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı, 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.

19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit’e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.

20 Kasım’da Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde katafalka konuldu. 21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953 tarihine kadar burada kaldı.

İşte Türkiye'yi yasa boğan 'son yolculuğun' günümüze kadar ulaşan fotoğrafları...

17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan kadınlar görülüyor.
17 Kasım 1938 - Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan öğrenciler.
17 Kasım 1938 - Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan kadınlar.
17 Kasım 1938
19 Kasım 1938 - Atatürk'ün cenazesi Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu yaparken.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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