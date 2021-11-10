Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğu (1938-1953)

Türkiye'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı, 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.

19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit’e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.

20 Kasım’da Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde katafalka konuldu. 21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953 tarihine kadar burada kaldı.