Dün güneşli havanın tadını çıkarmışlardı! Sabah uyandıklarında şaşkına döndüler 'Mevsimler şaşırdı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Dün güneşli havada tarlalarında çalışan vatandaşlar yerde büyüyen yabani menekşeleri görürken bu sabah beyaz örtüyle uyandı.
Gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetrelere kadar ulaştı.
Dün tarlasında güneşli hava olduğunu belirten Meryem Kazın, bahçesinde yabani menekşeler olduğunu belirtti.
Karla kaplı güne uyanan Mehmet Kazın, “Dün hava güzeldi sabah baktık kar yağıyor." ifadelerini kullandı.
Kazın, "Eskiden çok kar yağardı mevsimler aylarına göreydi. Şimdi ise kışın baharı yaşıyoruz” dedi.