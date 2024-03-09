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Dün güneşli havanın tadını çıkarmışlardı! Sabah uyandıklarında şaşkına döndüler 'Mevsimler şaşırdı'

09.03.2024 11:49
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir gün öncesinde güneşli havanın tadını çıkaran mahalleli bugün karla buluştu. Mahalleli 'Mevsimler şaşırdı' derken fındıkların da havalara aldanıp tomurcukların çiçek açtığını, bundan sonraki süreçte durumların değişmesini umduklarını, aksi takdirde fındık toplayamayacaklarını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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DÜN GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARIYORLARDI, BUGÜN KARA UYANDILAR

Dün güneşli havada tarlalarında çalışan vatandaşlar yerde büyüyen yabani menekşeleri görürken bu sabah beyaz örtüyle uyandı.

Gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetrelere kadar ulaştı.

Dün tarlasında güneşli hava olduğunu belirten Meryem Kazın, bahçesinde yabani menekşeler olduğunu belirtti.

Karla kaplı güne uyanan Mehmet Kazın, “Dün hava güzeldi sabah baktık kar yağıyor." ifadelerini kullandı.

Kazın, "Eskiden çok kar yağardı mevsimler aylarına göreydi. Şimdi ise kışın baharı yaşıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Hendek Güneş kar bahar
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