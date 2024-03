Dünyanın en formda 10 ülkesi açıklandı! Listenin başında yer alan ülke şaşırtmadı

Dünyanın en formda 10 ülkesi açıklandı. Express'te yer alan habere göre, listenin başında ortalama yaşam beklentisi 84,4 yıl olan bir ülke yer alıyor. Üstelik her 1.450 vatandaşından biri artık 100 yaşın üzerinde. O ülkedeki vücutlarının kirlenmemesi gereken bir tapınak olduğuna inanıyor. Üstelik çok aktif insanlardır ve kalori alımları ile çıktıları arasında her zaman dengeye yakındır. Ne yazık ki Türkiye yarışı kazanamadı ve en formda on ülke yer arasında yer alamadı.