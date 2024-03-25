Dünyanın en formda 10 ülkesi açıklandı! Listenin başında yer alan ülke şaşırtmadı

Dünyanın en formda 10 ülkesi açıklandı. Express'te yer alan habere göre, listenin başında ortalama yaşam beklentisi 84,4 yıl olan bir ülke yer alıyor. Üstelik her 1.450 vatandaşından biri artık 100 yaşın üzerinde. O ülkedeki vücutlarının kirlenmemesi gereken bir tapınak olduğuna inanıyor. Üstelik çok aktif insanlardır ve kalori alımları ile çıktıları arasında her zaman dengeye yakındır. Ne yazık ki Türkiye yarışı kazanamadı ve en formda on ülke yer arasında yer alamadı.
Yaşam beklentisi (2021): 74,1 yıl
Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 34,8
Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 7,8
Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 42,6
DSÖ verileri, 2016 yılında yetişkinlerin yüzde 55'inden fazlasının sağlıklı olduğunun bildirildiğini ortaya koydu.
Yaşam beklentisi (2021): 78,7 yıl
Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 32,6
Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 8,6 Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 41,2
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılı itibarıyla Tayland'daki yetişkinlerin yüzde 58,8'inin sağlıklı olduğu bildirildi.
Yaşam beklentisi (2021): 73,6 yıl
Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 32,3
Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 8,1
Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 40,4
DSÖ verilerine göre 2016 yılında Mauritius'taki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının sağlıklı olduğu bildirildi.
Yaşam beklentisi (2021): 79,9 yıl
Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 30,6
Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 9,2
Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 39,8
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2016 yılı itibarıyla Maldivler'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının sağlıklı olduğu bildirildi.
Yaşam beklentisi (2021): 83,4 yıl
Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 31,8
Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 6,2
Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 38,0
Burada DSÖ verilerine göre 2016 yılında yetişkinlerin yüzde 62'sinin sağlıklı olduğu belirtildi.