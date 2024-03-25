KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Dünyanın en formda 10 ülkesi açıklandı! Listenin başında yer alan ülke şaşırtmadı

    Dünyanın en formda 10 ülkesi açıklandı! Listenin başında yer alan ülke şaşırtmadı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.03.2024 15:55
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dünya çapındaki en formda 10 ülke, sakinlerinin yaşam beklentisi, kilosu ve fitness durumuna göre sıralandı. Listenin başındaki ülke ise hiç şaşırtmadı. O ülkedeki her 1.450 kişiden biri artık 100 yaşını görüyor.

    Dünyanın en formda 10 ülkesi açıklandı. Express'te yer alan habere göre, listenin başında ortalama yaşam beklentisi 84,4 yıl olan bir ülke yer alıyor. Üstelik her 1.450 vatandaşından biri artık 100 yaşın üzerinde. O ülkedeki vücutlarının kirlenmemesi gereken bir tapınak olduğuna inanıyor. Üstelik çok aktif insanlardır ve kalori alımları ile çıktıları arasında her zaman dengeye yakındır. Ne yazık ki Türkiye yarışı kazanamadı ve en formda on ülke yer arasında yer alamadı.

    Yerel Seçim 2024

    DÜNYANIN EN FORMDA 10 ÜLKESİ

    10. YEŞİL BURUN ADALARI

    10. YEŞİL BURUN ADALARI

    Yaşam beklentisi (2021): 74,1 yıl

    Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 34,8

    Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 7,8

    Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 42,6

    DSÖ verileri, 2016 yılında yetişkinlerin yüzde 55'inden fazlasının sağlıklı olduğunun bildirildiğini ortaya koydu.

    9. TAYLAND

    9. TAYLAND

    Yaşam beklentisi (2021): 78,7 yıl

    Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 32,6

    Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 8,6 Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 41,2

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılı itibarıyla Tayland'daki yetişkinlerin yüzde 58,8'inin  sağlıklı olduğu bildirildi.

    8. MAURİTİUS

    8. MAURİTİUS

    Yaşam beklentisi (2021): 73,6 yıl

    Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 32,3

    Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 8,1

    Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 40,4

    DSÖ verilerine göre 2016 yılında Mauritius'taki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının sağlıklı olduğu bildirildi.

    7. MALDİVLER

    7. MALDİVLER

    Yaşam beklentisi (2021): 79,9 yıl

    Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 30,6

    Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 9,2

    Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 39,8

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2016 yılı itibarıyla Maldivler'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının  sağlıklı  olduğu bildirildi.

    6. SİNGAPUR

    6. SİNGAPUR

    Yaşam beklentisi (2021): 83,4 yıl

    Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 31,8

    Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 6,2

    Toplam uygun olmayan nüfus: yüzde 38,0

    Burada DSÖ verilerine göre 2016 yılında yetişkinlerin yüzde 62'sinin sağlıklı olduğu belirtildi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Japonya Maldivler Türkiye sağlıklı yaşam
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

    Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.