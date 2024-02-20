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  4. Dünyanın en ilginç görüntüsü! Biri 2 metre 51 cm, diğeri 62 cm: Neredeyse ayakkabısı kadar

Dünyanın en ilginç görüntüsü! Biri 2 metre 51 cm, diğeri 62 cm: Neredeyse ayakkabısı kadar

20.02.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 15 yıldır 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa boylu kadını' Hindistanlı Jyoti Amge ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde bir araya geldi. Buluşmada ilginç görüntüler ortaya çıkarken ayakkabıyla verilen poz gündem oldu.

Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi’nde yaşamını sürdüren, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 15 yıldır bu rekorunu koruyor. Aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500’ün üzerinde seyahat gerçekleştirerek, çeşitli programlarda Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
Youtube

2009'DAN BU YANA REKORUN SAHİBİ

Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da yapılan Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtım lansmanına katıldı. 2009’dan bu yana unvanını koruyan Kösen, 2024 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini aldı.

EN KISA KADINLA BİR ARAYA GELDİ

EN KISA KADINLA BİR ARAYA GELDİ

İtalya'daki programının ardından davet üzerine menajeri Mehmet Veysi Bora birlikte ABD'ye giden ve halen ABD'de bulunan Kösen, burada 62,8 santimetre ile 'dünyanın en kısa boylu kadını' olan Hindistanlı Jyoti Amge ile bir araya geldi. Sultan ve Jyoti, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine 2018'de Kahire'de bir araya gelmiş, Gize Piramitleri'ni ziyaret etmişti.

REKORUNU TESCİL ETTİRDİ

REKORUNU TESCİL ETTİRDİ

Yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak yıllardır rekoru koruduğunu söyleyen Kösen, "Guinness Rekorlar Kitabı’nda 2024 yılında da yer alarak rekorumun 15’inci yılını tescil ettirdik.

Mardin’imizi ve ülkemizi, kültürümüzü, güzelliklerimizi dünyaya taşıyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz, eminim ki tüm Türkiye de bizimle gurur duyuyor" diye konuştu.

Kösen'in menajeri Mehmet Veysi Bora da şunları söyledi:

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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı Sultan Kösen
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