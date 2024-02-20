Dünyanın en ilginç görüntüsü! Biri 2 metre 51 cm, diğeri 62 cm: Neredeyse ayakkabısı kadar

Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi’nde yaşamını sürdüren, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 15 yıldır bu rekorunu koruyor. Aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500’ün üzerinde seyahat gerçekleştirerek, çeşitli programlarda Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır