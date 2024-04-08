Dünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrı

2. KÜÇÜK ŞEYLERİ DERT ETMEMEK

Arabanızın çalışmaması veya telefonunuzun ölmesi gibi garip durumlarla karşılaştığınızda, bu birçok insanı strese sokabilir. Ancak Mavi Bölgelerde yaşayanlar küçük şeyleri dert etmezler. Bu, kan basıncını sağlıklı bir oranda tutmanın yanı sıra stresi azaltır ve beraberinde gelen iltihaplardan kurtulur. LadBible'a göre Dan şunları söyledi: "Stres, yaşa bağlı her önemli hastalıkla ilişkili kronik inflamasyona yol açar. Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına sahip olan ve bizim yapmadığımız şey bu stresi atmak için yapılan rutinler değil. Okinawanlar her gün atalarını anmak için birkaç dakika ayırır, Adventistler dua eder, İkaryalılar uyku çeker ve Sardunyalılar mutlu saatler geçirir."