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Dünyanın en yaşlı insanları bu 8 kuralı uyguluyor! İşte uzun yaşamın sırrı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.04.2024 07:58
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Çoğumuz hayattan alabileceğimizin en fazlasını almak isteriz. Uzun ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Uzmanlara göre 'Güç Dokuz' kuralı 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilir. Ömrü uzatmak için formda kalmanın, iyi beslenmenin, bol su içmenin ve bazı kötü alışkanlıklara son vermenin yanı sıra 'Güç Dokuz' kuralını hayatınıza benimseyebileceğiniz iddia ediliyor.

Uzmanlar yüzyıllardır uzun ve mutlu bir yaşamın sırrını bulmaya çalışıyorlar. Danimarka İkiz Araştırması'nın sonuçlarına göre ortalama bir insanın ömrünün yalnızca %20'sinin genler tarafından belirlendiğini buldu. Bu arada, yaklaşık %80'i yaşam tarzı ve çevreden etkileniyor. Daily Star'da yer alan habere göre, araştırmayı gördükten sonra Dan Buettner, dünyada insanların en uzun, en sağlıklı yaşamları yaşadığı beş bölgeye göz atarak "uzun ömürlülüğü tersine çevirmek" amacıyla konuyu daha fazla araştırmaya karar verdi.


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Dan, Yunanistan'daki Ikaria'yı, Kaliforniya'daki Loma Linda'yı, Kosta Rika'daki Nicoya'yı, Japonya'daki Okinawa'yı ve İtalya'daki Sardunya'yı içeren bu 'Mavi Bölgeleri' tanımlayan kişidir. Bunlar kronik hastalık oranlarının daha düşük olduğu ve yaşam beklentisinin daha uzun olduğu coğrafi bölgelerdir. National Geographic ile iş birliği yapan Dan, bu 100 yaşındakilerin nasıl başarılı olduğunu araştırmak için yaşam beklentisi yüksek olan bu yerlerde "bir yığın insan" buldu.

Daha sonra tıbbi araştırmacılar, antropologlar, demograflar ve epidemiyologlardan oluşan bir ekip, bu destinasyonların paylaştığı 'kanıta dayalı ortak paydaları' aradı. Dan ve ekibi, hayatımızın uzunluğunu artırmak için dünyanın her yerindeki toplumlarda uygulanabileceğini fark ettikleri dokuz ilginç ilke ve uygulama buldu; çünkü bu Mavi Bölge insanlarının 100 yaşını kazanma olasılığı diğer herkesten on kat daha fazla. Peki 'Güç Dokuz' kuralları nelerdir?

1. HER GÜN HAREKET ETMEK

1. HER GÜN HAREKET ETMEK

Spor salonuna gitmenin veya uzun bir koşuya çıkmanın sağlıklı kalmanın anahtarı olduğunu düşünseniz de Dan, aslında gidilecek yolun daha hafif egzersizler olduğunu düşünüyor. Mavi Bölgelerdeki insanlar geleneksel antrenmanlara katılmıyorlardı ve bunun yerine olağan günlük görevlerini tamamlarken yaklaşık her 20 dakikada bir 'doğal olarak' hareket ediyor gibi görünüyorlar. Örneğin, biraz bahçe işleri yapmayı, kendi ekmeğini yoğurmayı, araba kullanmak yerine yürümeyi ya da çoğumuzun bugünlerde sürekli kullandığı modern kısayolları kullanmak yerine elle çalıştırılan aletleri kullanmayı içerebilir.

2. KÜÇÜK ŞEYLERİ DERT ETMEMEK

2. KÜÇÜK ŞEYLERİ DERT ETMEMEK

Arabanızın çalışmaması veya telefonunuzun ölmesi gibi garip durumlarla karşılaştığınızda, bu birçok insanı strese sokabilir. Ancak Mavi Bölgelerde yaşayanlar küçük şeyleri dert etmezler. Bu, kan basıncını sağlıklı bir oranda tutmanın yanı sıra stresi azaltır ve beraberinde gelen iltihaplardan kurtulur. LadBible'a göre Dan şunları söyledi: "Stres, yaşa bağlı her önemli hastalıkla ilişkili kronik inflamasyona yol açar. Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına sahip olan ve bizim yapmadığımız şey bu stresi atmak için yapılan rutinler değil. Okinawanlar her gün atalarını anmak için birkaç dakika ayırır, Adventistler dua eder, İkaryalılar uyku çeker ve Sardunyalılar mutlu saatler geçirir."

3. BİR AMACA SAHİP OLMAK

3. BİR AMACA SAHİP OLMAK

Dan'e göre her sabah yataktan kalkmak için bir nedenle uyanmak sağlığımız açısından harikalar yaratıyor. Mavi Bölgelerde yaşayan insanların beyinlerinin kararlılık ve yaşam tutkusu ile dolu olduğunu keşfetti; hayatta olmaktan mutlu olmanın size gezegende biraz daha fazla zaman kazandırabileceğini öne sürdü.

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