Dünyanın sonu böyle mi gelecek? Korkutan 'kıyamet' senaryosu: Güneş...

DÜNYA YUTULABİLİR

Dünya'ya gelince... Dr. Bloomer'a göre olası boyutların üst sınırında Dünya tamamen Güneş tarafından yutulabilir ve bu da onun sonu olur.

Ancak Güneş, Dünya'yı bütünüyle yutmayabilir de. Dr Bloomer, Dünya yutulmasa bile bunun, yine de iyi bir haber olmadığını söylüyor.

