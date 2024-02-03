Dur ihtarına uymayıp kaçtılar! Yakalanınca polisin silahını almaya çalıştı, açılan ateşle öldürüldü

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı. Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı.