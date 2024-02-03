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  4. Dur ihtarına uymayıp kaçtılar! Yakalanınca polisin silahını almaya çalıştı, açılan ateşle öldürüldü

Dur ihtarına uymayıp kaçtılar! Yakalanınca polisin silahını almaya çalıştı, açılan ateşle öldürüldü

03.02.2024 12:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Arnavutköy'de şüpheli görülen bir araca dur ihtarı yapıldı. Ancak ekipleri dinlemeyen 2 kişi kaçmaya başladı. Araçla kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler şanslarını yaya olarak kullanmaya çalışsa da ekipler 2 kişiyi yakaladı. O sırada Ahmet E. polisin silahını almaya çalıştı. Açılan ateşle yaralanan şüpheli hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 polis hakkında adli işlem başlatıldı.

Arnavutköy'de polis ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki 2 araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymadan kaçan otomobildekiler, bir süre sonra araçları bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin kovalamasıyla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. polis memurunun silahını almaya çalıştığı sırada açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet E. kurtarılamadı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DUR İHTARI YAPILDI

Olay, dün 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Azimli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine iki araca dur ihtarında bulundu. Şüpheliler Ahmet E. (26) ve Y.Ö (29) ihtara uymayarak kaçtı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı. Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçlarda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde,1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli Y.Ö. gözaltına alınırken, görevli polis memurları S.E. ve E.K hakkın adli işlem başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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