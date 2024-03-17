"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı! CHP lideri Özel'den iddialı açıklama: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Hatay, Balıkesir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, İstanbul il başkanlığı binasının satışına ilişkin para sayma görüntülerinin yayımlanmasını 'kumpas' olarak nitelendirdi. Dört yıl önce çekilmiş görüntülerin yerel seçim öncesinde servis edildiğine dikkat çeken Özel, "AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız. Video ile kurulmuş bir kumpas var. Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor." diye konuştu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacka yerel seçmlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, İstanbul il başkanlığı binasının satışına ilişkin para sayma görüntülerinin yayımlanmasını 'kumpas' olarak nitelendirdi. Dört yıl önce çekilmiş görüntülerin yerel seçim öncesinde servis edildiğine dikkat çeken Özel, "AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız. Video ile kurulmuş bir kumpas var. Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor." diye konuştu.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duyduğumda inanamadım. Dedim ki 'Bu filmi daha önce görmüştük." diye konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşin içinde deste deste paraların girmesiyle bu oyun iyice kirlendi." ifadeleriyle ilgili "En yakın arkadaşlarıma 'Seçimi kazandık anlaşılan' dedim." yorumunda bulundu.
İstanbul'daki 2019'da kazandıkları 14 ilçeden kayoıp beklemediklerinin altını çizen Özel, "14+14 diye umudumuz var" diye konuştu. İstanbul'da kazanacakları ilçe sayısının 20'nin üzerinde olacağını düşündüğünü söyleyen CHP lideri, "AK Parti-MHP birlikteliğine karşı seçmen CHP’li adayların arkasına geçiyor. Sandık ittifakı kuruluyor ve bu, seçmen vicdanında kuruluyor." dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Niye söylemiyor acaba demiştik. Turgut Bey’in mal varlığına bakınca anladık" diye konuştu.
İzmir, Antalya, Hatay, Bursa ve Balıkesir'deki seçimn yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı;