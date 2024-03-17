"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı! CHP lideri Özel'den iddialı açıklama: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Hatay, Balıkesir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, İstanbul il başkanlığı binasının satışına ilişkin para sayma görüntülerinin yayımlanmasını 'kumpas' olarak nitelendirdi. Dört yıl önce çekilmiş görüntülerin yerel seçim öncesinde servis edildiğine dikkat çeken Özel, "AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız. Video ile kurulmuş bir kumpas var. Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor." diye konuştu.

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