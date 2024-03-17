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  4. "Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı! CHP lideri Özel'den iddialı açıklama: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Hatay, Balıkesir...

"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı! CHP lideri Özel'den iddialı açıklama: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Hatay, Balıkesir...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.03.2024 08:21
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Yerel seçimler için artık son viraja girilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir ve Hatay'daki seçim yarışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul il başkanlığı binasının satışına ilişkin para sayma görüntülerinin yayımlanmasını 'kumpas' olarak nitelendiren Özel, "Duyunca inanamadım. En yakın arkadaşlarıma 'Seçimi kazandık anlaşılan' dedim." yorumunda bulundu. Özel, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili iddialı ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, İstanbul il başkanlığı binasının satışına ilişkin para sayma görüntülerinin yayımlanmasını 'kumpas' olarak nitelendirdi. Dört yıl önce çekilmiş görüntülerin yerel seçim öncesinde servis edildiğine dikkat çeken Özel, "AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız. Video ile kurulmuş bir kumpas var. Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor." diye konuştu.

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Yerel Seçim 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacka yerel seçmlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, İstanbul il başkanlığı binasının satışına ilişkin para sayma görüntülerinin yayımlanmasını 'kumpas' olarak nitelendirdi. Dört yıl önce çekilmiş görüntülerin yerel seçim öncesinde servis edildiğine dikkat çeken Özel, "AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız. Video ile kurulmuş bir kumpas var. Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor." diye konuştu.

"ERDOĞAN'I DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

"ERDOĞAN'I DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duyduğumda inanamadım. Dedim ki 'Bu filmi daha önce görmüştük." diye konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşin içinde deste deste paraların girmesiyle bu oyun iyice kirlendi." ifadeleriyle ilgili "En yakın arkadaşlarıma 'Seçimi kazandık anlaşılan' dedim." yorumunda bulundu.

"İSTANBUL'DA 20'İN ÜZERİNDE İLÇEYİ KAZANACAĞI"

"İSTANBUL'DA 20'İN ÜZERİNDE İLÇEYİ KAZANACAĞI"

İstanbul'daki 2019'da kazandıkları 14 ilçeden kayoıp beklemediklerinin altını çizen Özel, "14+14 diye umudumuz var" diye konuştu. İstanbul'da kazanacakları ilçe sayısının 20'nin üzerinde olacağını düşündüğünü söyleyen CHP lideri, "AK Parti-MHP birlikteliğine karşı seçmen CHP’li adayların arkasına geçiyor. Sandık ittifakı kuruluyor ve bu, seçmen vicdanında kuruluyor." dedi.

"MAL VARLIĞINA BAKINCA ANLADIK"

"MAL VARLIĞINA BAKINCA ANLADIK"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Niye söylemiyor acaba demiştik. Turgut Bey’in mal varlığına bakınca anladık" diye konuştu.

İzmir, Antalya, Hatay, Bursa ve Balıkesir'deki seçimn yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı;

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Seçim 2024
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