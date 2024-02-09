Düzce’de akılalmaz olay! AFAD yetkilileri rapor hazırladı; Köyü parça parça yutuyor

'EVLER OTURULACAK GİBİ DEĞİL'

Mahalle sakinlerinden Bahattin Cebeci, "Evler oturulacak gibi değil. Evlerden çıktık ama eşyalarımız duruyor. AFAD ekipleri gelip, rapor hazırladı. Yaz ayına kadar hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. 'Toprağın kuruması ve suyun çekilmesi lazım' dediler. Öyle bekliyoruz" dedi.