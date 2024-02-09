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Düzce’de akılalmaz olay! AFAD yetkilileri rapor hazırladı; Köyü parça parça yutuyor

09.02.2024 13:44 | Son Güncelleme:
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Deprem korkusu ile karşı karşıya olan illerimizin başında gelen Düzce’de yaşanan olay tedirginlik yarattı. Kersendüzü Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrasında AFAD yetkilileri harekete geçti. ‘Afete maruz bölge' ilan edilen 120 haneli mahalledeki toprak kaymalarının nedeninin köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntı olduğu belirlendi. İşte akılalmaz olayın detayları…

Düzce'de heyelan sonrası 'afete maruz bölge' ilan edilen 120 haneli Kersendüzü Mahallesi'nde yine heyelan meydana geldi. 8 ev ile köy yolunun zarar gördüğü bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, hazırladıkları raporda köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntı nedeniyle heyelan ve çökmelerin yaşandığını belirtip, toprak kaymalarının ilerlemesinin muhtemel olduğuna dikkat çekti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Cumayeri ilçesi Üvezbeli köyüne bağlı 120 hanenin bulunduğu Kersendüzü Mahallesi'nde, 2022'de kar suyunun erimesi sonrası heyelan yaşandı. Mustafa Cebeci'ye ait 2 katlı ev ile 20 dönümlük arazi çöktü.

Bunun üzerine AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köyde inceleme başlattı. İnceleme sonrası mahalle, yapılaşmanın yasak olduğu 'afete maruz bölge' ilan edildi. 2 hafta önce yine aynı bölge de heyelan oluştu. 8 ev zarar görürken, köyün içinden geçen yol çöktü.

SIZINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

SIZINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bölgede inceleme yapıp, 'Jeolojik Etüt Raporu' hazırlayan AFAD ekipleri, köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntı nedeniyle heyelan ve çökmelerin meydana geldiğini belirledi.

Raporda ayrıca zemin yapısı nedeniyle toprak kaymalarının ilerlemesinin muhtemel olduğuna dikkat çekilerek, "Elde edilen veriler doğrultusunda bölgenin zemin yapısına, yağış rejimine, fen ve sanat kurallarına ilgili yönetmeliklere uygun proje hazırlanarak heyelan önleme çalışmalarının yapılması gerektiği, yol güzergahı boyunca alandaki yüzey, atık su ve sızıntı suları gibi projelendirilmiş drenaj sistemleri ile toplanarak su kanalları yardımıyla bölgeden uzaklaştırılması kanaatine varılmıştır" denildi.

'EVLER OTURULACAK GİBİ DEĞİL'

'EVLER OTURULACAK GİBİ DEĞİL'

Mahalle sakinlerinden Bahattin Cebeci, "Evler oturulacak gibi değil. Evlerden çıktık ama eşyalarımız duruyor. AFAD ekipleri gelip, rapor hazırladı. Yaz ayına kadar hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. 'Toprağın kuruması ve suyun çekilmesi lazım' dediler. Öyle bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce köy afad heyelan
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