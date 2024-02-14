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  4. Ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalıştı! Polisten kaçarken dereye atlayan yabancı uyruklu 4 saat boyunca çıkmadı

Ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalıştı! Polisten kaçarken dereye atlayan yabancı uyruklu 4 saat boyunca çıkmadı

14.02.2024 16:46 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta polis ekiplerinin denetim yaptığını gören bir kişi kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğunu gören ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli dereye atladı. Dereden çıkmayan şüpheli ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından dereden çıkarılan şüpheli önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. O anlara ilişkin kaydedilen görüntülerde şahsın ekiplerden kaçmak için su sıçrattığı da görüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre denetim yapan polis ekiplerini gören yabancı uyruklu bir kişi kaçmaya başladı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇARAK DEREYE ATLAYAN ŞÜPHELİ 4 SAAT SONRA ÇIKARILABİLDİ

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli dereye atlayarak kaçmaya çalıştı.

Vatandaşların merdiven uzatarak yaptığı kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından dereden çıkarılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan şüpheli ambulansa hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanede yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

"SAAT 16.00 GİBİ ATLADI, 20.00 GİBİ GÖTÜRDÜLER"

"SAAT 16.00 GİBİ ATLADI, 20.00 GİBİ GÖTÜRDÜLER"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Berat Sıvacı, "Yabancı uyruklu vatandaş polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 gibi atladı, saat 20.00 civarında arkadaşı yakalayıp götürdüler. Polisi aradık daha sonrasında itfaiye de geldi, ambulansla birlikte. 4-5 süren çalışma sonrasında arkadaşı alıp götürdüler" dedi. (DHA)

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Esenyurt dere
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