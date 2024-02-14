Ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalıştı! Polisten kaçarken dereye atlayan yabancı uyruklu 4 saat boyunca çıkmadı

"SAAT 16.00 GİBİ ATLADI, 20.00 GİBİ GÖTÜRDÜLER"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Berat Sıvacı, "Yabancı uyruklu vatandaş polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 gibi atladı, saat 20.00 civarında arkadaşı yakalayıp götürdüler. Polisi aradık daha sonrasında itfaiye de geldi, ambulansla birlikte. 4-5 süren çalışma sonrasında arkadaşı alıp götürdüler" dedi. (DHA)