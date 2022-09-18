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Eksikliği cinsel hayatı bitiriyor! Cinsel sorunlara yol açan bu durum her iki taraf içinde geçerli

18.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayatı etkileyen birçok etken bulunuyor. Yaşadığınız sorunları görmezden gelmek, önemsememek sorunların büyümesine yol açabiliyor. Cinsel hayatını etkileyen faktörler arasında vitamin eksikliği büyük önem taşıyor. Uzmanlar d vitamini eksikliğinin sorunlar yarattığını belirtiyor.

Toplumda birçok kişi cinsel problemler yaşıyor. Oldukça yaygın görülen bu durumların düzeltilmesi için çaba gösterilmemesi yaşanılan sorunların artmasına neden oluyor. Yüksek yağ içeren beslenme, alkol kullanımı, sigara kullanımı gibi etkenlerin cinsel sorunlara yol açtığı biliniyor. Yapılan araştırmalara göre D vitamini eksikliği de büyük sorun yaratabiliyor.

EKSİKLİĞİ CİNSEL SORUNLARA NEDEN OLUYOR

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TÜM CİNSEL YAŞAMI ETKİLİYOR

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TÜM CİNSEL YAŞAMI ETKİLİYOR
Diyetinizde yeterince D vitamini yoksa, cinsel yaşamınız bundan zarar görebilir. Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, cildiniz tarafından güneş ışığına tepki olarak doğal olarak üretilir ancak gıdalarda da bulunabilir. Vitaminin faydaları arasında güçlü bir iskelet, bağışıklık sağlığı, diyabet riskinin azalması ve hatta daha iyi bir cinsel dürtü sayılabilir. Ancak D vitamini eksikliğiniz varsa, erektil disfonksiyon (ED), cinsel istek azalması ve orgazm işlevi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

CİNSEL MUTLULUĞU AZALTIYOR

CİNSEL MUTLULUĞU AZALTIYOR
Kadınlarda, D vitamini eksikliği, yatak odasındaki mutluluğunuzu etkileyebilecek metabolik sendrom için daha fazla risk altında olmanızı sağlar.Erkeklerde ise, D vitamini eksikliği olanların, cinsel yaşamlarını etkileyen - ED gibi - daha düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksek olabilir.

TAKVİYE ALMAK CİNSEL İSTEĞİ ARTIRARAK ORGAZMA ULAŞMANIZI SAĞLAYABİLİR

TAKVİYE ALMAK CİNSEL İSTEĞİ ARTIRARAK ORGAZMA ULAŞMANIZI SAĞLAYABİLİR
Seks uzmanları, takviyeyi diyetinize eklemenin cinsel isteğinizi ve genel memnuniyetinizi artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bir çalışma, D vitamini almanın cinsel isteği artırdığını, orgazmı ve cinsel tatmini iyileştirdiğini ve ruh hallerini de iyileştirdiğini buldu.

STRES VE YORGUNLUKTAN UZAK DURUN

STRES VE YORGUNLUKTAN UZAK DURUN
Ek olarak, D vitamini aldıktan sonra erkekler testosteron seviyelerinin yükseldiğini gördüler ve ereksiyonları daha iyi elde edip sürdürebildiler. Libidonuzu ve cinsel arzunuzu anlamak her zaman kolay değildir. Mayo Clinic, ilaçlar, stres ve yorgunluk, hormonal değişiklikler, tıbbi durumlar, seksi ağrılı yapan veya orgazm yeteneğinizi etkileyen cinsel sorunlar ve ilişki sorunları dahil olmak üzere cinsel dürtünüzü etkileyen pek çok faktörün olduğunu bildirdi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ KAN TESTİ İLE ÖĞRENİN

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ KAN TESTİ İLE ÖĞRENİN
Bu nedenle, sorunlarınız varsa, nedeni daraltana kadar takviye almak bir fark yaratmayabilir. Eksikliğin suçlu olduğundan şüpheleniyorsanız, bir kan testi ile öğrenebilirsiniz.
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