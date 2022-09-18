Eksikliği cinsel hayatı bitiriyor! Cinsel sorunlara yol açan bu durum her iki taraf içinde geçerli

Toplumda birçok kişi cinsel problemler yaşıyor. Oldukça yaygın görülen bu durumların düzeltilmesi için çaba gösterilmemesi yaşanılan sorunların artmasına neden oluyor. Yüksek yağ içeren beslenme, alkol kullanımı, sigara kullanımı gibi etkenlerin cinsel sorunlara yol açtığı biliniyor. Yapılan araştırmalara göre D vitamini eksikliği de büyük sorun yaratabiliyor.

EKSİKLİĞİ CİNSEL SORUNLARA NEDEN OLUYOR

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TÜM CİNSEL YAŞAMI ETKİLİYOR Diyetinizde yeterince D vitamini yoksa, cinsel yaşamınız bundan zarar görebilir. Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, cildiniz tarafından güneş ışığına tepki olarak doğal olarak üretilir ancak gıdalarda da bulunabilir. Vitaminin faydaları arasında güçlü bir iskelet, bağışıklık sağlığı, diyabet riskinin azalması ve hatta daha iyi bir cinsel dürtü sayılabilir. Ancak D vitamini eksikliğiniz varsa, erektil disfonksiyon (ED), cinsel istek azalması ve orgazm işlevi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

CİNSEL MUTLULUĞU AZALTIYOR Kadınlarda, D vitamini eksikliği, yatak odasındaki mutluluğunuzu etkileyebilecek metabolik sendrom için daha fazla risk altında olmanızı sağlar.Erkeklerde ise, D vitamini eksikliği olanların, cinsel yaşamlarını etkileyen - ED gibi - daha düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksek olabilir.

TAKVİYE ALMAK CİNSEL İSTEĞİ ARTIRARAK ORGAZMA ULAŞMANIZI SAĞLAYABİLİR Seks uzmanları, takviyeyi diyetinize eklemenin cinsel isteğinizi ve genel memnuniyetinizi artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bir çalışma, D vitamini almanın cinsel isteği artırdığını, orgazmı ve cinsel tatmini iyileştirdiğini ve ruh hallerini de iyileştirdiğini buldu.

STRES VE YORGUNLUKTAN UZAK DURUN Ek olarak, D vitamini aldıktan sonra erkekler testosteron seviyelerinin yükseldiğini gördüler ve ereksiyonları daha iyi elde edip sürdürebildiler. Libidonuzu ve cinsel arzunuzu anlamak her zaman kolay değildir. Mayo Clinic, ilaçlar, stres ve yorgunluk, hormonal değişiklikler, tıbbi durumlar, seksi ağrılı yapan veya orgazm yeteneğinizi etkileyen cinsel sorunlar ve ilişki sorunları dahil olmak üzere cinsel dürtünüzü etkileyen pek çok faktörün olduğunu bildirdi.