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Elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kurdurmadı, piknik tüpünde yemek yaptırdı! Yargıtay'dan 'cimri' koca için karar

02.02.2024 13:34 | Son Güncelleme:
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ev eşyaları almayan, elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kurdurmadığı için eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olan kocanın, tam kusurlu olduğuna hükmetti.

Denizli'de karşılıklı açılan boşanma davasında davacı-davalı erkek, kendisine saygısız davranan eşinin, evde yemek ve temizlik yapmadığını, bu işleri kendisinin yapmak zorunda kaldığını savundu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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YARGITAY "ELİ SIKI" KOCAYI TAM KUSURLU BULDU

Eşinin bir müddet sonra evi terk ettiğini belirten koca, akrabaları aracılığıyla birçok kez haber göndermesine rağmen kadının eve dönmediğini ifade etti.

ERKEK 50 BİN LİRA MADDİ, 50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

ERKEK 50 BİN LİRA MADDİ, 50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

Boşanmalarına karar verilmesini isteyen koca, ayrıca 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

"ELEKTRİK HARCAYACAK DİYE BEYAZ EŞYALARI KURDURMADI"

"ELEKTRİK HARCAYACAK DİYE BEYAZ EŞYALARI KURDURMADI"

Davalı-davacı kadın ise dilekçesinde, kocasının ev için gerekli temel ihtiyaç olan eşyaları almadığını, elektrik harcayacak diye de beyaz eşyaları kurdurmadığını belirtti.

Kocasının kendisini hırsızlıkla itham ettiğini belirten kadın, her sabah cebindeki parayı kontrol ettiğini öne sürdü.

KADIN, 50 BİN LİRA MADDİ, 100 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

KADIN, 50 BİN LİRA MADDİ, 100 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

Eşinin kendisini evden kovduğunu, kapı kilidini değiştirdiği için eve dönemediğini ifade eden kadın, 50 bin lira maddi, 100 bin lira ise manevi tazminat istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay boşanma boşanma davası
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