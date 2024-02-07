Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün! Meğer tehlikeli hastalık parmaklardan beyne geçiyormuş

Burun karıştırmak her ne kadar zararsız bir alışkanlık gibi görünse de aslında bazı endişe verici sonuçlar doğurabiliyor. Yeni araştırmalar, bunun insanlarda hafıza sorunlarını beraberinde getirebileceğini ortaya çıkardı. Yakın zamanda Western Sydney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından bir araya getirilen ve Biomolecules dergisinde yayınlanan nörolojik hastalıkların arkasındaki mekanizmalara ilişkin düzinelerce yayınlanmış çalışma üzerinde bir inceleme yapıldı. Bu çalışmaların neticesinde Burun karıştıranların Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.