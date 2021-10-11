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  4. En anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri! İşte en güzel Dünya Kız Çocukları Günü fotoğrafları

En anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri! İşte en güzel Dünya Kız Çocukları Günü fotoğrafları

11.10.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kız Çocukları Günü 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla kutlanmaya başladı. Bu günün kutlanmasının nedeni, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusunda farkındalık yaratmak. İşte en güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Kız Çocukları Günü her sene 11 Ekim'de dünya çapında kutlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da gündeme gelir. İşte en güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

* Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun...
* Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve ayaklarının üzerinde duranlar bireyler olarak yetiştirilmeli...
* Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde özgürce durabildikleri, ayrımcılığın olmadığı, başarı dolu bir gelecek diliyorum.
* Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.
* Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmları için çalışıyoruz...
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