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En az 20 yaş genç göstereceksiniz: 52 yaşında genç kız gibi görünen kadın güzellik hilesini paylaştı!

18.09.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanmak hayatın doğal süreçleri arasında yer alıyor. Yaşlandıkça sağlıkta ve görünüşte çeşitli değişimler yaşanıyor. Özellikle kadınlar ciltlerinde ve saçlarında yaşanan değişimlerden oldukça rahatsız oluyor. Daha genç görünmek için çeşitli güzellik ve bakım hileleri aranıyor. 52 yaşındaki Ella, TikTok hesabında nasıl daha genç görünmeyi başardığını anlattı.

Yaşlılık belirtileri kişiden kişiye göre değişiyor. Yüzde meydana gelen çizgiler, kırışıklıklar, çökmeler kötü yaşam alışkanlıklarına sahip insanlarda çok daha erken yaşlarda görülüyor. Sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, cilt bakımını aksatma, genetik gibi faktörler daha erken yaşlanmaya neden oluyor. Daha genç görünmek için birçok ürün kullanılıyor. Ancak çok para verilerek alınan bu ürünlerden istenilen sonuçları almak zorlu olabiliyor.

DAHA GENÇ GÖRÜNMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER BASİT

PAHALI ÜRÜNLERE GEREK YOK

PAHALI ÜRÜNLERE GEREK YOK
Ellili yaşlarında, sürekli olarak onlarca daha genç göründüğü söylenen bir kadın, genç görünümünün pahalı güzellik ürünlerine bağlı olmadığını söylüyor. İzleyiciler Ella'nın rutininin basitliği karşısında şaşkına dönüyor.

YÜZ EGZERSİZLERİ ÇOK ÖNEMLİ

YÜZ EGZERSİZLERİ ÇOK ÖNEMLİ
'Temiz beslenme' ve iyi cilt bakımının yanı sıra Ella, yaşlanma sürecine karşı koyma söz konusu olduğunda 'yüz egzersizlerinin' başarının anahtarı olduğunu söylüyor. Hatta ona 'doğal bir yüz germe' sağladığı için basit yüz egzersizlerine atıfta bulunuyor.

YÜZ YOGASI SAYESİNDE 52 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN 32 GİBİ GÖRÜNÜYOR

YÜZ YOGASI SAYESİNDE 52 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN 32 GİBİ GÖRÜNÜYOR
"Otuzlu yaşlarımın sonlarında yüz egzersizleri yapmaya başladım ve bu nedenle şimdi ellilerimdeyim ve hala otuzlu yaşlarımda gibi görünüyorum!"

DAHA GENÇ GÖRÜNÜM İÇİN SU İÇMEYİ ATLAMAYIN

DAHA GENÇ GÖRÜNÜM İÇİN SU İÇMEYİ ATLAMAYIN
Yüz egzersizlerinin yanı sıra Ella, daha genç bir görünüm elde etmek için bol su içmeyi, yeni saç stilleri denemeyi, saç boyamayı veya limon kullanarak doğal diş beyazlatmayı tercih etmeyi de önerdi.

ELLERİNİZİN KOLAY KIRIŞMAMASI İÇİN GÜNEŞTEN KORUYUN

ELLERİNİZİN KOLAY KIRIŞMAMASI İÇİN GÜNEŞTEN KORUYUN
Ella ayrıca ellerinize güneş kremi sürmenizi ve eldiven giymenizi tavsiye etti."Özellikle güneşte bile sürüş eldivenleri giyin. Elleriniz sürekli güneş ışınlarına maruz kalır, bu nedenle ekstra korumaya ihtiyaç duyar" dedi.
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